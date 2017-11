VIDEO: Při přestavbě zlínského Prioru snižuje prašnost sněžné dělo

„Přesunujeme dělo podle potřeby a převládajícího větru. Když je bezvětří, zachytí devadesát procent vzniklého prachu. Jemně rozprášená voda pohltí více prachu než proud vody z hadice,“ popsal Tomáš Pluta z firmy Strabag, která opravu Prioru provádí.

Sněžné dělo pracuje stejně jako v zimě na sjezdovkách. Až na to, že rozprášená voda se nemění ve vzduchu na sníh, protože je nad nulou, a kolem nejsou lyžaři, ale dělníci v reflexních vestách a helmách.

A velký stroj postupně ukusuje další díly z přístavby, která musí jít k zemi, protože byla nestabilní. Podobně jako stropy v hlavní části budovy, v nichž chyběla výztuž. Ukázalo se, že i ve staré baťovské budově ze 30. let minulého století nebylo všechno tak, jak mělo (čtěte v článku Na stavbě se šetřilo).

„Sněžné dělo zvlhčuje také zdivo, které se likviduje, aby se z něho tolik neprášilo. Tak se to dělává na stavbách, je to nejjednodušší řešení. Dříve se používaly běžné hadice, teď máme modernější techniku,“ přiblížil předseda představenstva firmy Prior Radovan Pilich.

Už dříve si lidé stěžovali, že se při stavebních pracích v hlavní budově Prioru příliš práší.

„Když se bouraly stropní desky a foukl vítr, tak se prach z horních pater nesl desítky, možná stovky metrů daleko. Teď občas zaprší, není to tak dramatické jako v létě,“ doufá Pilich.

Oprava nabrala kvůli nutnému statickému zajištění stropů a bourání přístavby (původně se měla pouze opravit) zpoždění několika týdnů. Pokud však nebude příliš mrazivá zima, mohlo by se podařit časové manko dohnat.

První obchody by se pak otevřely příští rok v létě, celý objekt i s hotelem a vyhlídkovou restaurací na střeše by měl být přístupný do konce roku 2019 (čtěte více o budoucím využití budovy).

Prioru ve Zlíně se vrátí baťovská podoba