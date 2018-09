Slovácko se po dalším debaklu blíží k chvostu ligové tabulky

V sobotním zásadním domácím zápase s opavským nováčkem, který ztrácí jen dva body a aktuální slušnou formu potvrdil o víkendu výhrou 2:0 nad Teplicemi, tak hráči Slovácka budou muset zabrat. Jinak by zřejmě byla vážně ohrožená pozice trenéra Michala Korduly.

Ten se ve svém týmu potýká také s opakující se nedisciplinovaností. Už v Boleslavi mu chyběl zbytečně vykartovaný stoper Stanislav Hofmann, o zápas s Opavou zase přijde kapitán Vlastimil Daníček. Ten měl podle komise rozhodčích být vyloučený už v minulém domácím duelu se Slavií, kdy z vyhroceného závěru vyvázl jen se žlutou kartou.

Další, už čtvrté napomínání v sezoně, vyfasoval Daníček hned v 17. minutě boleslavského duelu, kdy ve zdi rukou přizvedl Přikrylovu střelu z přímého kopu. V samém závěru pak opět za rozhodnutého stavu fauloval Džafiče a po druhé žluté kartě tak byl vyloučený.

„Samozřejmě se na něj zlobím. Nejen za tento zápas. Ty žluté karty, které Vlasta dostává, jsou za hlouposti. Karet teď máme hodně, v Boleslavi nám kvůli nim chyběl Standa Hofmann. Je to hrubá nedisciplinovanost a zlobím se moc,“ prohlásil Kordula.

Jinak od něj ale směrem k hráčům i přes další vysokou porážku kritická slova nezněla.

„Do zápasu jsme vstoupili celkem slušně, pak jsme se nechali standardními situacemi zatlačit a obdrželi jsme gól, zbytek poločasu byl vyrovnaný,“ zhodnotil slovácký kouč první část zápasu.

O přestávce musel střídat zraněného Petra Reinberka, místo něhož se na levého obránce posunul ze stopera Patrik Šimko a defenzivní záložník Daníček musel jít do středu obrany.

„Obranná řada pak byla celá rozházená. Ale do druhého poločasu jsme vstoupili slušně a třicet minut jsme hráli velmi dobře. Smůlovatě jsme dostali druhý gól po tečované střele, pak jsme Kuchtou snížili na 1:2, měli jsme převahu a vypadalo to, že skóre srovnáme. Ale v závěrečných minutách se nám to celé rozsypalo a dostali jsme další branky. Výsledek je pro nás vzhledem ke hře možná až příliš krutý,“ štvalo Kordulu.