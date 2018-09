Školy ve Zlínském kraji jsou zaplněné, přibyly nové obory

Města investovala letos do školních budov rekordní částky. Díky tomu školáci nastupují do opravených a nově vybavených škol. Kolem 5700 jich přichází poprvé. Nejvíc prvňáků zapsaly školy na Zlínsku (1820). Na Uherskohradišťsku a Vsetínsku jich evidují 1430 a Kroměřížsko hlásí 1020 nejmladších školáků.

1. Školy jsou naplněné

Ačkoliv je v součtu nejmladších školáků o 150 méně než loni, školy prázdnější nebudou. „Celkový počet se zhruba o tisíc žáků zvýší, protože absolventů devátých tříd odešlo méně, než přichází nových prvňáků,“ sdělil krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík. Celkem tak bude do základních škol v kraji chodit 50 900 žáků.

Na středních školách je situace stejná jako loni – studentů evidují 23 500, z toho 6 300 v prvních ročnících. I letos na nich mnohem víc lákaly maturitní obory. Přednost jim dalo 75 procent studentů. Čtvrtina z celkového počtu zvolila učební obor.

2. Na středních školách přibyly nové obory

Nabídka je letos větší. Například Střední průmyslová škola v Otrokovicích otevřela dva nové maturitní obory, které reagují na poptávku firem v regionu. Jedním je mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, druhým provoz a ekonomika dopravy.

Další novinkou je nová střední škola, v Kroměříži ji otevřelo Arcibiskupství Olomoucké. Také zdejší obory mají logickou návaznost na zaměstnavatele. Střední odborná škola svatého Jana Boska nabízí učební obory lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů a zemědělec-farmář. „Po restitucích církev podniká v lesnictví a zemědělství, Zlínský kraj přitom lesnickou školu nemá,“ vysvětlil olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Na založení učňovské školy myslím už dlouho, ale až nyní byly vhodné okolnosti,“ dodal.

Škola sídlí v prostorách Střední odborné školy hotelové a služeb v ulici Na Lindovce. „Všechny tři obory se naplnily dostatečně na to, abychom mohli třídy otevřít. Zbývá jen několik volných míst,“ uvedl mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

3. Rekonstrukce školních budov byly rekordní

Zatímco loni se investovalo hlavně do toho, aby byly budovy bezpečné a nikdo nepovolaný se do nich nedostal, letos se ve velkém opravovalo a vybavovalo.

Ve Vsetíně měli před prázdninami 100 milionů korun (viz též Nové třídy i zahrady. Vsetín investuje do vylepšení škol sto milionů) a vedení města trápila otázka, kde sehnat stavební firmy.

„Nakonec se podařilo udělat všechno, co jsme potřebovali stihnout během prázdnin. Další práce nás čekají, ty ale neomezí výuku,“ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová. V pondělí se tak otevřely všechny školy ve městě.

Ve Zlíně utratili 51 milionů korun v celkem 15 školách a školkách. Převažovaly opravy hřišť, nové jsou ale i střechy nebo rozvody. „Největší letošní investicí byla přístavba na Základní škole Kvítková, kde vznikly nové učebny za čtrnáct milionů korun. A také rekonstrukce sportovních hřišť na Základní škole Křiby,“ uvedl mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

4. Ve Zlíně a Otrokovicích děti výrazně ušetří za MHD

Školáci ve Zlíně a Otrokovicích mohou od září cestovat hromadnou dopravou za 330 korun celý kalendářní rok.

Novinka se týká jen žáků základních škol a podmíněná je trvalým bydlištěm ve Zlíně či Otrokovicích. Rodiče navíc musí vyřídit dítěti takzvaný junior pas, přesný postup je popsaný na webech měst i dopravního podniku. Odhadem se možnost týká 6 tisíc žáků a město ji nabídlo proto, aby podpořilo samostatné dojíždění dětí do škol. „Věříme, že investovaný čas se rodičům brzy vrátí například i tím, že již nebudou trávit tolik času v kolonách před školami,“ zmínil Dvořák.

5. První prázdniny jsou už za osm týdnů

Ačkoliv mají současní školáci a studenti víc prázdnin než jejich rodiče, v celoevropském srovnání tráví ve škole čtvrtý nejvyšší počet dnů. V minulém školním roce se učilo 196 dnů, více jich měli jen v Itálii, Dánsku a některých spolkových zemích Německa. Tam šli do školy 208krát.

Naopak na Slovensku měli školáci o 8 dnů volna víc a rekordmany jsou Bulhaři. Tam se učilo na prvním stupni základních škol jen 158 dnů. Ve vyšších ročnících pak volna ubývá.

První letošní prázdniny v tuzemských školách připadnou na 29. a 30. října. Školáci a studenti si tak poprvé vydechnou už po osmi týdnech. Následovat budou vánoční prázdniny od 22. prosince do 2. ledna. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února. Tyto termíny platí v celé zemi, liší se až datum jarních prázdnin. Ve Zlínském kraji letos budou od 25. února do 3. března. Do konce školního roku pak zbudou jen prázdniny velikonoční 18. dubna.