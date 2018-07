Nájemce má vyklidit svah nad Zlínem do tří týdnů, jinak nastoupí exekutoři

Pravomocný verdikt odvolacího soudu Cepkovi vyklizení svahu nařídil letos v březnu (viz též Nájemce musí vyklidit lyžařský svah ve Zlíně, rozhodl definitivně soud). Pokud daný termín nedodrží, bude mu hrozit zásah exekutora.

Svah provozuje společnost Areál Josefa Šperky, jejímž jednatelem je aktuálně Jiří Lhota z Kamenice. Vystupuje za ni však Cepek.

„Sportovní kluby mu daly z vlastní dobré vůle termín pro vyklizení do 31. července. On ale tvrdí, že to nemůže stihnout a udělá to do konce září. My říkáme, že času měl poměrně dost. Takže nakonec možná dojde na exekuční vyklizení,“ popsal právník SK Zlín Radek Židlík.

Cepek, který je ve sporu s kluby už několik let, s MF DNES nekomunikuje. V roce 2016 dostal kvůli neplacení nájmu výpověď ze svahu, s nímž měl velké plány a chtěl tam vybudovat rozhlednu či bobovou dráhu (viz též Bobová dráha a rozhledna. Vzniká plán na rozšíření svahu nad Zlínem).

Dluh se měl za dva roky neplacení vyšplhat na více než 600 tisíc korun. Cepek to odmítal.

„Důvody výpovědi se nezakládají na pravdě. Sportovní kluby Zlín mají svoji verzi, která jim vyhovuje,“ prohlásil už dříve Cepek.

Poté, co odmítal svah opustit, na něho kluby podaly žalobu. A uspěly. Cepkovi se ovšem místo zřejmě moc opouštět nechce.

„Chtěli jsme po něm harmonogram vyklízecích prací, poslal ho až před časem. Myslíme si ale, že svah nevyklidí ani na konci září,“ odhaduje Židlík.

Další zimu na svahu už Cepkovi nedovolí

To, že by Cepek na svahu strávil další zimní sezonu, je ale nepravděpodobné. „Asi bychom ho tam nestrpěli,“ uvažuje právník SK Zlín.

Na svahu působila mateřská škola, je tam zázemí či půjčovna lyží. Cepek tvrdí, že do toho investoval desítky milionů korun, a tyto peníze chtěl po SK Zlín zpátky.

Byl jedním z těch, kdo na ně před více než dvěma roky podal návrh na insolvenční řízení. Údajnou pohledávku si vyčíslil na 30 milionů korun.

Podle vedení klubů šlo z jeho strany o mstu za to, že dostal ze svahu výpověď. „Poškozují věřitele,“ řekl dříve na adresu SK Zlín Cepek.

Soud návrhy věřitelů před koncem loňského roku zamítl (viz též Úleva pro sportovce ve Zlíně. Soud zastavil insolvenční řízení), což letos v dubnu potvrdil i odvolací soud.

S prodejem svahu čekají až na vyklizení

Sportovní kluby, které sdružují kolem pěti tisíc sportovců, daly už svah do nabídky k prodeji a ozvali se jim první zájemci. K prodeji ale asi hned tak nedojde.

„Pochopili jsme, že dokud tam pan Cepek bude, bude to složitější. Není kam spěchat. Nejsme pod tlakem. Vyřešíme si nejdříve vyklizení svahu a pak můžeme jednání se zájemci obnovit,“ uvedl Židlík.

Současně upozornil, že SK Zlín nebudou moci ovlivnit, co budoucí majitel se svahem udělá a jestli bude mít i zájem, aby se na něm nadále lyžovalo.

Kluby už se pustily také do prodeje dalšího majetku. Zpeněžily garáže u zimního stadionu ve Zlíně a rozpadající se chatu a vlek na Kohútce. Celkově tak získaly asi čtyři miliony korun.

„Nejde o strategické nemovitosti, které využívají naši sportovci. Utržené peníze vložíme do modernizace našeho majetku,“ vysvětlil ředitel SK Zlín Jaroslav Kotala.

Se zlínskou radnicí jednají i o převodu fotbalového stadionu za symbolickou cenu.