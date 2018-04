Oprava frekventované spojnice Zlína a Vsetína začala, řidiče čekají kolony

Ještě o velikonočním volnu byla cesta od Vizovic do Lutoniny volná, krátce poté už ji ale obsadili silničáři. Začala tříměsíční rekonstrukce vozovky, během níž se dají čekat problémy. Jde totiž o část hlavního tahu na hlavní trase Zlín–Vsetín, která vede přes vrchol kopce Syrákov.

„Doprava bude kyvadlová, řízená semafory. Je to frekventovaná silnice, takže se dají očekávat kolony,“ varoval krajský šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Karel Chudárek.

Jak zlá situace nakonec bude, záleží na řidičích. V tomto případě se totiž nabízí i jiná kvalitní trasa, z Vizovic přes Bratřejov, Pozděchov, Valašskou Polanku, Leskovec a Ústí.

Tudy ostatně vede objížďka pro nákladní dopravu. Autobusy se budou držet původní trasy a jezdit přes stavbu, jen řidiči osobních vozů mají na výběr.

Na objížďce ve Vizovicích vzrostl provoz

Paradoxně větší komplikace než na hlavní trase mohou nastat na objížďce přímo ve Vizovích. Ulice Říčanská, na výjezdu z města směrem na Bratřejov, totiž nemá přechod pro chodce. Zvýšený provoz tak přinese větší nebezpečí pro pěší.

„Přechod tam není možné umístit, protože nenavazují chodníky na obou stranách. Jsou tam ale měřiče rychlosti,“ uvedla starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Ulice už ale má svůj křížek, loni v prosinci to byl rok od tragické nehody, při níž zemřel chodec.

„Budeme to sledovat, a pokud by tam byla situace špatná, řešili bychom to ve spolupráci s dopravní policií,“ dodala Dolanská.

Opravy zasáhnou i Lutoninu

Kromě zhruba dvouapůlkilometrového úseku mezi obcemi se bude pracovat i na dvou dalších místech. Od začátku Lutoniny po zatáčku, v jejíž blízkosti jsou autobusové zastávky, a od ní zase až na konec obce.

„Ještě nemáme přesný harmonogram, ale bude se to dělat ve stejnou dobu,“ potvrdil starosta Lutoniny Petr Číž.

Pro obyvatele obce bude rozkopaná cesta komplikací, ale prakticky jen kvůli dopravě. Největší část zástavby rodinných domů je mimo hlavní silnici, a tak nebudou, až na výjimky, stát kolony čekajících vozidel přímo pod okny domů.

„Další část domů je pak u čerpací stanice, těch se nejvíc dotkne období, kdy budou pokládat nový povrch. Ale udělat se to prostě musí,“ dodal starosta.

Opravy mostu v Otrokovicích i cesty přes Buchlovské hory

Cena za rekonstrukci je zhruba 12,2 milionu korun. Nový bude povrch vozovky, v některých místech půjdou stavbaři hlouběji, až do spodních vrstev. Opravit se musí i odvodnění silnice, s čímž souvisí také čištění příkop a propustků. A právě těmi rekonstrukce začala.

Termín dokončení stavby je stanoven na 1. července. „Budeme se snažit, aby bylo vše hotovo o něco dříve,“ sdělil Chudárek.

ŘSD letos plánuje na silnicích prvních tříd ve Zlínském kraji i další práce. Na jaře zahájí opravy mostu u polikliniky v Otrokovicích a nadjezdu nad železniční tratí mezi Otrokovicemi a Tlumačovem.

Rekonstrukce čeká most v Dolní Bečvě, silnici mezi Lidečkem a Horní Lidčí, most ve Strání-Květné a silnici I/50 přes Buchlovské hory.

V srpnu a září by měly začít opravy silnice z Lešné do Valašského Meziříčí a průtahu Valašskou Polankou. Pracovat se bude i na obchvatu Veletin. Náklady na zmíněné rekonstrukce zřejmě přesáhnou 200 milionů korun.