Oprava silnice se neúměrně vleče, stěžují si hoteliéři na Hostýnsku

Opravy devítikilometrového úseku z Chvalčova na Tesák sledují s nelibostí už řadu měsíců. A když před pár dny začalo mrznout a sněžit, jejich nervozita ještě vzrostla.

Provozovatelé rekreačních zařízení v Hostýnských vrších už nyní hlásí velké ekonomické ztráty. Teď se navíc bojí, že jim rozkopaná silnice pokazí i zimní sezonu.

„I kdybychom se stavěli na hlavu, zákazníci k nám přijedou naštvaní kvůli nekonečnému čekání na semaforech v místech, kde stejně nikdo nepracuje,“ zlobí se Jakub Juračka.

Provozovatel Ski areálu Troják a zástupce zdejších podnikatelů navíc viní vedení Zlínského kraje z toho, že situaci dostatečně neřeší.

Má obavu, že kvůli nedodělané stavbě budou mít přes zimu problémy tímto úsekem projet pracovníci zimní údržby i běžní řidiči.

„V říjnu jsme se setkali se zástupci silničářů, kraje i prováděcí firmy. Domluvili jsme se, že do 18. listopadu budou všechny rozdělané práce dokončené, vše bude vyasfaltované a semafory odtud zmizí. Nic z toho ale neplatilo,“ řekl Juračka.

Krajský radní pro dopravu a náměstek hejtmana Pavel Botek má odlišnou verzi. Podle něj byla jasná domluva, že silnice bude do konce listopadu takzvaně zazimovaná.

„To znamená, že odtud zmizí semafory, zapraví se frézování tak, aby silničáři neměli problém projet s radlicí a aby tam šoféři ‚neskákali‘,“ uvedl Botek.

Řidiči tudy budou moci projíždět, i když bude potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Dřívější termín dokončení prací podle náměstka hejtmana nebyl možný.

„Nevím, proč pan Juračka operuje s termínem 18. listopadu. Zhotovitelská firma jasně deklarovala, že to v této době není schopna udělat,“ upozornil Botek.

O uplynulém víkendu už byla silnice průjezdná bez větších komplikací a v několika úsecích vozovku kompletně pokrýval nový asfalt. Jediné větší zdržení představoval semafor v asi kilometrovém úseku před Tesákem.

Restaurace na Tesáku zavřela

Silnici II/437 využívají návštěvníci Hostýnských vrchů i řidiči mířící z Bystřice pod Hostýnem směrem na Vsetín. Část od Chvalčova po křižovatku na Rajnochovice za Tesákem začali silničáři opravovat už loni.

Hoteliéři už dlouho kritizují stavbu jako problematickou. Podle nich se zbytečně pracuje na mnoha místech současně, semafory řídí uzavírky na příliš dlouhých úsecích a práce trvají velmi dlouhou dobu.

„Není divu, praxe byla taková, že pracovníci se v osm hodin ráno rozlezli po celé trase a ve dvě už končili. Byly týdny, kdy tu nebyla ani noha,“ poznamenal Juračka.

Ubytovatele trápí, že ušlý zisk jim nikdo neuhradí. Například na Tesáku musela koncem října zavřít tamní restaurace.

„Nemělo už smysl ji držet v chodu, platil jsem tu personál úplně zbytečně. Je to velký výpadek,“ posteskl si Vlastimil Šebestík, který na Tesáku provozuje chatu Černava a rekreační středisko TON.

Restauraci chce otevřít až v době, kdy budou podmínky v turistickém ruchu příznivější. Situaci mu komplikuje i fakt, že v posledních letech nejsou zimy nijak vydatné a příliš zákazníků na Hostýnsko nemíří.

„Většinou jsem měl před zimou udělanou nějakou rezervu, teď nemám nic. Ta cesta je průšvih, problémy se semafory už mohly být dávno vyřešené,“ dodal Šebestík.

Skutečnost, že rekonstrukce za téměř 100 milionů korun není úplně bezproblémová, připouštějí i silničáři. Komplikovanější je v tom, že nejde jen o prostou výměnu povrchu, ale komplexní rekonstrukci včetně předláždění žlabů a propustků či výstavbu gabionových zdí a svodidel.

„Je to jedna z největších staveb, kterou jsme kdy měli na starosti,“ konstatoval provozně-technický náměstek Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.

Podle Botka navíc hrálo roli, že stavební firma v létě řešila vnitřní problémy a práce na stavbě tak občas vázly.

„Mohli jsme uplatnit sankce, ale nebylo by to k ničemu. Nejspíše bychom se pak soudili a stavba by stála. Kdybychom odstoupili od smlouvy a vypisovali nové výběrové řízení, rok a půl bychom čekali, než vybereme novou firmu,“ vysvětlil náměstek.

Oprava byla nezbytná

Společnost Alpine Bau, která stavbu provádí, kritiku hoteliérů konkrétně nekomentovala.

„Podle mých informací probíhají práce na stavbě silnice Tesák–Chvalčov standardně a v souladu s časovým harmonogramem odsouhlaseným investorem,“ reagovala mluvčí společnosti Zuzana Krajčiová.

Stavbaři by s opravou cesty měli skončit do příštího srpna. Následující rok by navíc práce mohly být v přijatelnějším režimu.

Během zimy by totiž všechny strany měly jednat o úpravě přechodného značení s cílem, aby semafory provoz neomezovaly tolik, jako dosud. Takovou změnu však nejprve musí posvětit dopravně–správní odbor radnice v Bystřici pod Hostýnem. Všichni se přitom shodují, že rekonstrukce silnice byla nezbytná.

„Je nepochybně dobře, že se to opraví. Chápu problémy lidí, kteří cestu musejí využívat denně, to je velmi náročné. Často se na mě obracejí. Ale věřím, že v důležité zimní sezoně bude úsek dobře průjezdný. Z posledního jednání jsem měl pocit, že se věci posunuly správným směrem,“ shrnul smířlivě bystřický starosta Zdeněk Pánek.