Majitelé lázní ve Zlínském kraji přidali sestrám sami. Bez peněz od státu

„Jsme zodpovědní zaměstnavatelé a na milodary nečekáme,“ prohlásil Eduard Bláha, generální ředitel společnosti Lázně Luhačovice. „Zvyšovali jsme výplaty všem našim zaměstnancům včetně sestřiček už v dubnu sami,“ upozornil.



O tom, že zdravotní sestry, kterých je v nemocnicích i jiných zařízeních stálý nedostatek, mají dostat přidáno, rozhodl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Hrubá mzda se jim díky tomu od července zvýšila o dva tisíce korun. Konkrétně sestrám, které pracují samostatně bez dohledu a na směny. Ve Zlínském kraji šlo o více než 1 500 zaměstnanců v krajských i soukromých zařízeních.

Peníze na zvýšení poslal zaměstnavatelům stát prostřednictvím krajů. Ve zlínském regionu bylo 27 milionů připraveno pro 16 zařízení. Pro osm krajských a soukromých nemocnic, které zaměstnávají stovky sester, už jsou peníze schválené.

Ministerské rozhodnutí je nesystémové, shoduje se vedení lázní

Další čtyři menší zařízení přidělí radní v nejbližších dnech. Zbývající lázeňské provozy v kraji, stejně jako jinde v republice, vyřešily zvýšení mezd z vlastních financí.



Stěžují si na to, že ministerské rozhodnutí je nesystémové. Dotace z ministerstva je totiž určená jen na několik měsíců. Pro další období už si musejí zdravotnická zařízení poradit s vyššími mzdami jinak. Zatímco nemocnice by měly tento příspěvek dostat jako navýšení v úhradové vyhlášce pro příští rok, pro lázně se s tím nepočítá.

„Jediná změna, která v tomto dokumentu je, se týká nemocnic. Nikoho jiného,“ poukázal Bláha.

O státní příspěvek ze stejného důvodu nepožádali ani majitelé lázeňských hotelů Miramare v Luhačovicích nebo Sirnatých lázní v Ostrožské Nové Vsi.

„Sestrám jsme přidávali až patnáct procent a od ledna budeme znovu, protože patří k našim nejstabilnějším zaměstnancům. Sice nám to nikdo nekompenzuje, ale na to, co dělá stát, reagovat musíme. Jinak by odešly,“ vysvětlila ředitelka lázní Veronika Záhorská.

V krajských lázních pracuje kolem 40 zdravotních sester.