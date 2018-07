Tunel v baťovském areálu měl zachránit lidi, později tam pěstovali houby

Historik: Kryty byly u budov jako dnes parkoviště Město Zlín má nejen zajímavou baťovskou architekturu, ale také podzemí, které není vidět. Začalo se budovat právě za baťovské éry a postupem času se měnilo. Dokonale zmapované ale ještě není. „Kryty a chodby se stavěly ve dvou časových fázích. První je úzce spojena s 2. světovou válkou. Před ní vznikala řada protileteckých krytů, které sloužily k tomu, aby se měli obyvatelé kde schovat při náletech,“ přiblížil historik a ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně David Valůšek. O jaké typy krytů šlo?

Obyvatelé baťovských domků si stavěli svépomocí malé kryty u svých obydlí. Pak byla ve městě celá síť menších krytů pod budovami, jejichž výstavba byla organizovaná úředně. A vznikaly ještě větší kryty pro stovky až tisíce lidí, nejznámější byly u Březnické ulice. Ty už byly mimo obytné zóny a předpokládalo se, že by tam lidé neměli být ohroženi. Nutno říct, že průběh výstavby krytů byl místy velmi chaotický. Kde všude se kryty stavěly?

V baťovském areálu je jich 35, ale nevím o tom, že by existoval přesný zákres únikových chodeb. Dokumentaci máme ještě ke krytu, který vznikl pod hotelem Viktoria, dnešním hotelem Moskva. Stavěl se tam dodatečně v roce 1943 a vešlo by se do něho 300 lidí. Co se stalo s kryty u Březnické?

Na podnět velitelství civilní obrany při Městském národním výboru ve Zlíně byl v roce 1948 prověřován stav obou krytů. Byl však problém kryty vůbec najít. Jeden nad zimním stadionem byl zcela nepoužitelný a jeho chodba zasypaná. Druhý byl částečně použitelný, ale jeho úprava by byla moc nákladná. Oba zřejmě přirozeně zanikly. Kdy přišla druhá fáze výstavby krytů?

Začíná v 50. letech. S reálným nebezpečím atomového útoku se začaly budovat kryty protiatomové. Byly stavěny pomocí jiných technologií a měly sloužit k dlouhodobému pobytu lidí. Víme o nich ale málo. Jejich výstavba a informování o nich bylo v režimu utajení, protože šlo o strategické věci. Proto se do veřejných archivů informace o těchto krytech nedostaly. Už v 50. letech bylo ale povinností při výstavbě veřejné budovy vybudovat protiatomový kryt, tak jako dnes musí být u každého domu parkoviště.