Senátor Valenta vozí před volbami seniory na výlety s ubytováním a jídlem

Ivo Valenta účastníkům hradí dopravu, ubytování a plnou penzi. Součástí programu jsou procházky po okolí s průvodcem, návštěva Soláně či karlovského muzea. Důchodci si za to vše platí pouze sto korun na den.

Před loňskými krajskými volbami, v nichž majitel holdingu Synot Valenta kandidoval jako lídr společné kandidátky Soukromníků a Svobodných, zase organizoval zdarma pro seniory Šlágrování (psali jsme zde). Byly to koncerty skupin ze známé televizní stanice, kterých se i on sám účastnil.

„Seniorům pomáhám již řadu let a nic na tom nebudu měnit. Podobné akce jsem začal organizovat v době, kdy jsem o vstupu do politiky neuvažoval,“ argumentuje Valenta, který je i krajským zastupitelem.

Podle politologa Pavla Šaradína z Univerzity Palackého v Olomouci jde ale o zjevnou předvolební kampaň, při níž Valenta jako majitel holdingu Synot využívá svého obrovského majetku.

„To, že má majetek, je jeho zásluha, ale neměl by ho využívat k upřednostňování v politice. Volební soutěž by měla být rovná. Bylo by lepší, kdyby od toho upustil,“ míní Šaradín.

Valenta odmítá, že by si kupoval voliče

Sám Valenta v podzimních volbách nekandiduje. Nicméně svoji podporu Soukromníkům vyjadřuje mimo jiné tím, že je na jejich billboardech s kandidátkou Janou Křižkovou. Ta je starostkou Komni, na jejíchž internetových stránkách se pozvánka na třídenní dovolenou také objevila.

Křížková je na třetím místě nejvýše postavenou zástupkyní Soukromníků na společné kandidátce s ODS do parlamentních voleb.

„Nespojujme to s volbami. Tyto programy Nadace Synot běží celoročně, zájezdy byly před námi a budou i po nás,“ řekla Křižková. „Nemyslím si, že by se podle toho jejich účastníci rozhodovali, koho budou volit,“ doplnila.

Informace o výletu Nadace Synot zveřejnilo na webu i Podolí, kam Valenta několikrát zavítal před mimořádnými květnovými obecními volbami v letošním roce. Při té příležitosti místní seniory pozval na chystanou akci, o níž je v obci velký zájem.

„Pokud mohou naši důchodci někam jet zadarmo, tak to vítám,“ přiblížila starostka Podolí Jana Rýpalová. „Zveřejnili jsme pozvánku, protože by se o tom jinak nikdo nedozvěděl. S tím, že to může být kampaň, nemám problém, nejsem členem žádné strany,“ doplnila.

Politolog Šaradín se domnívá, že takový zájezd může na voliče zapůsobit a přihrát Valentovi, potažmo Soukromníkům či ODS hlasy. „Lidé v něm vidí dobrodince. Ne všichni ale vědí, že ze svého podnikání musí část zisku odvádět na dobročinné účely,“ řekl Šaradín.

Valenta odmítá, že by si kupoval voliče. „Seniorské organizace se na nadaci obracejí samy, jelikož jim vláda nepomáhá,“ naznačil.

Politolog: Není jediný, kdo využívá svůj velký majetek

Už dříve v rozhovoru pro MF DNES řekl, že tyto akce „jsou především o tom, aby se lidé pobavili“. Sám se jich ale kvůli časové zaneprázdněnosti neúčastní.

Šaradín připomněl, že se podobným způsobem dělaly kampaně začátkem 90. let. V posledním období se od nich upouští.

„Vybavuje se mi ještě Andrej Babiš. Když se před časem loučil s ministerstvem financí, uspořádal na Čapím hnízdě párty, kam pozval úředníky a veřejnost tam měla vstup zdarma,“ upozornil Šaradín na to, že Valenta není jediný, kdo v politice využívá svůj velký majetek.

Sociální demokraté v kraji před volbami slibují boj za vyšší platy. Vláda ČSSD, ANO a lidovců navíc nedávno rozhodla, že přidá některým státním zaměstnancům, například učitelům.

Podle Šaradína ale nejde o kupování voličů, protože se jedná o systémové opatření. „Valenta si vybírá regiony, kde může mít zájem o znovuzvolení senátorem. To je něco jiného,“ dodal politolog.