Je za mnou kus práce, říká Kunčar. V Senátu budu aktivnější, slibuje Lukáš

Za co byste svého soupeře pochválil?

Kunčar: To je jako hledat plusy na manželce, když jste právě pohádaní. (úsměv) Ale chválím ho za propracovanou kampaň. A také za to, že se mu podařilo přisvojit si cizí zásluhy (například obchvat Uherského Brodu, Těšova–Újezdce, který zatím financujeme sami z městského rozpočtu) a naopak zamlčet jím spoluprosazené projekty, jako jsou holešovská průmyslová zóna nebo zadlužení krajské nemocnice prostřednictvím Onkologického centra, které nemělo zajištěné financování prostřednictvím zdravotních pojišťoven. To jsou miliardové průšvihy.

Lukáš: Jako člověka ho příliš neznám, takže hodnotit jej nemohu a ani nechci. Jako politika ano. Jeho plusem je, že má za sebou stranu s disciplinovanými lidoveckými voliči. Ale vážně – tady moc není za co chválit. Chybějí výraznější výsledky jak na radnici (posun Uherského Brodu dopředu), tak hlavně v Senátu. Za vše hovoří fakt, že to nepřeháněl s účastí na hlasování – patří k deseti nejvíce absentujícím senátorům. Není se čemu divit, při kumulaci funkcí starosty a senátora mu mnoho času nezbývá ani na jedno.



V čem byste byl lepším senátorem než on?

Kunčar: Nemám za sebou minulost spjatou s temnými dobami, kdy se to v ODS hemžilo lobbisty, kmotry a podezřeními z machinací se zakázkami a dotacemi. Díky dennímu kontaktu s občany a dobré znalosti regionu nejsem odtržený od reality a mohu pomáhat řešit problémy, se kterými se na mě lidé a starostové obracejí. Je za mnou vidět kus práce na radnici v Uherském Brodě i v Senátu. Kdo mě zná, ví, že moje slovo platí.

Lukáš: Patrik Kunčar za celý svůj mandát nepředložil jediný návrh zákona. Z toho je patrné, že problémy regionu neřešil ani okrajově a post senátora je pro něj jen další funkcí. Já se podílím na úpravách zákonů, které umožní výrazně zrychlit výstavbu klíčových rozvojových projektů, jako jsou dálnice, modernizace železnic či dopravní terminály.



Profily kandidátů Patrik Kunčar

Má 45 let a je členem KDU-ČSL. Působil jako technický pracovník v České zbrojovce Uherský Brod, technik Geodetické kanceláře Bánov a geodet ve společnosti Geomma. Od roku 2010 je starostou Uherského Brodu a od roku 2014 senátorem. Libor Lukáš

Je mu 57 let a kandiduje jako nestraník za Soukromníky. Působil v obecní samosprávě a podnikal, poté byl hejtmanem (2004–08) a náměstkem hejtmana (2001–04, 2008–12) za ODS. Nyní je předsedou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

Co je váš hlavní programový cíl, který byste v případě zvolení rád splnil?

Kunčar: Chci pomáhat řešit problémy regionu a pomáhat všude, kde je třeba. Mám na srdci bezpečnost regionu, dostupné bydlení pro mladé a seniory, úlevu pro dopravou přetížené obce prostřednictvím obchvatů a dostavby dálniční sítě, důležitá je také rekonstrukce a elektrifikace Vlárské dráhy.

Lukáš: Pomoci tomu, aby se Slovácko, Zlínsko a jižní Valašsko zbavily nálepky regionů v pohraničí. K tomu vede řada kroků, od podpory mladých rodin až po lepší péči o seniory, ale tím hlavním je dobudování dálniční sítě. To je základ, na kterém se dá stavět vše ostatní. A právě toto je pro mě hlavní motivace, proč jít do Senátu. Moje aktivity v tomto směru by získaly vyšší účinek.



V čem je podle vás hlavní smysl Senátu?

Kunčar: Senát je ústavní pojistka demokratického zřízení a ochrana parlamentního systému před překotnými a neuváženými změnami odrážejícími aktuální politické nálady. Síly jsou v něm lépe vyrovnány, protože se každé dva roky obměňuje pouze třetina senátorů. Osvědčil se také jako komora, která opravuje a zkvalitňuje mnohé překotně schválené zákony.

Lukáš: Jde o místo, z něhož se dají velmi efektivně prosazovat důležité projekty a měnit zákony tak, aby život nás všech byl snazší. Jde jen o to, zda senátoři za to chtějí bojovat. Pokud do Senátu jdou s tímto cílem, jejich snaha rozhodně naprázdno nepřijde. A nemusí mít ani v zádech silnou stranu, přestože za mnou v tuto chvíli stojí hned osm politických stran a hnutí.



Jakou kampaň zvolíte před druhým kolem?

Kunčar: Bude to zejména kontaktní kampaň v regionu, to znamená setkávání a diskuse s občany, jako tomu bylo dosud. Dále to budou příspěvky na sociálních sítích a v menším rozsahu inzerce.

Lukáš: Stejnou jako před prvním a jako kdykoliv předtím – trpělivě vysvětluji, o co se snažím, co chci prosadit, jak toho chci dosáhnout. Nehraju si se silnými, přitom nic neříkajícími hesly. Jedním z důležitých sdělení mé kampaně je apel na to, ať už neztrácíme čas. Ať konečně máme i v Senátu člověka, který umí zabrat a něco reálného a přínosného udělat.



Stejně jako váš protikandidát pocházíte ze Slovácka. Jak chcete přimět k volební účasti i ve druhém kole obyvatele vzdálenějších míst, jako jsou Otrokovice, Brumov–Bylnice, Slavičín a jejich okolí?

Kunčar: Z těchto míst a měst mám volební podporu řady starostů a mám zde rovněž dost přátel, protože jsem se v posledních letech plně věnoval celému senátnímu obvodu, pomáhal řešit problémy, podporoval spolkovou činnost a pořádal besedy. V Senátu se také konala řada výstav a vystoupení místních souborů.

Lukáš: Pro mě Otrokovice, Slavičínsko či jižní Valašsko nejsou vzdálenější oblasti. Jsem tam často, lidé tam mou práci znají a vědí, že i pro ně může být to, co prosazuji, zásadní. Takže se je jen snažím přesvědčit, že mít skutečně pracovitého senátora, který nebude stát v koutě, ale který umí věci dotahovat do konce, má smysl, že to může mít dopad na zvýšení kvality jejich života.