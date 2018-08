Čunka čeká při obhajobě místa v Senátu pět soupeřů, Kunčara šest

Jeden volební obvod má jasného favorita, ve druhém jsou šance kandidátů vyrovnanější.

V prvním případě jde o Vsetínsko, kde bude podruhé obhajovat senátorské křeslo lidovecký hejtman Jiří Čunek. Vzhledem k tomu, že v posledních volbách, ať už krajských, či senátních, jasně dominoval, některé strany či hnutí (ANO, STAN, Piráti) proti němu svého člověka ani nepostavily. Čunek tak bude mít pět soupeřů.

„Jsem na politickém trhu už dlouho. Je mi úplně jedno, kdo proti mně kandiduje,“ říká Čunek.

Za ČSSD se proti němu ve volebním obvodě 78 postaví exposlanec Petr Kořenek, který je i lídrem strany ve vsetínských komunálních volbách, jež se konají ve stejném říjnovém termínu.

„Je to zvláštní situace a nemám z ní velkou radost. Kandidatura do Senátu na mě tak nějak zbyla. Volby ale neberu konfrontačně, lidé by měli mít možnost výběru,“ nastínil Kořenek.

Dalším z Čunkových rivalů je bývalý dostihový trenér Radek Vraj, jenž kývl na nabídku SPD Tomia Okamury.

„Líbí se mi jejich program. Ve Vsetíně bychom měli mít bezpečné ulice pro slušné lidi,“ naráží Vraj na romskou problematiku ve Vsetíně, kterou se zabývá i Čunek.

„Jsme kamarádi. V nohejbale ho porážím. Jako politik je velký soupeř, ale každý je jednou porazitelný,“ věří.

ODS nasadí starostu Bystřičky Zbyňka Fojtíčka. „Kdybychom dopředu říkali, že to máme prohrané, tak pomáháme protikandidátovi. V politice musí člověk jít i do riskantních soubojů, někdy je potřeba bojovat i s Goliášem,“ míní předseda vsetínské ODS Josef Slovák.

Za KSČM bude kandidovat zastupitelka obce Branky Dáša Bazalková a do senátních voleb půjde jako nezávislý i starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík.

„Několik desítek let se pohybuju v komunální politice, Senát je příležitost na něco víc,“ přiblížil Koňařík, který pro svoji kandidaturu potřeboval sesbírat tisíc podpisů. Nakonec jich získal přes dva tisíce. „Zkušenosti má největší, ale neznamená to, že je jeho pozice neotřesitelná,“ uvedl k Čunkovi Koňařík.

Čunek předcházející dvoje senátní volby málem vyhrál už v prvním kole, v tom druhém pak vždy získal přes 70 procent hlasů a soupeřům nedal šanci.

Zopakují si souboj Kunčar s Lukášem?

Vyrovnanější klání se zřejmě odehraje v 80. obvodu, do něhož zasahuje část Zlínska a Slovácka. Obhajovat tam bude lidovec a starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar, proti němuž se postaví šest soupeřů.

Hned se třemi z nich se utká opět po čtyřech letech. Jde o exhejtmana Libora Lukáše, který už nehájí barvy ODS, ale Soukromníků. Dále o bývalou šéfku krajské ČSSD Milenu Kovaříkovou a někdejší senátorku Janu Juřenčákovou, která bude kandidovat za Realisty.

Minule z prvního kola postoupil Lukáš, Kunčar ale ve druhém kole získal téměř dvojnásobný počet hlasů. „Předpokládám, že chce zúročit zkušenosti hejtmana a dlouholetého politika,“ řekl na Lukášovu adresu Kunčar.

Lukáš, jenž spolupracuje také se senátorem a hazardním magnátem Ivem Valentou, kandiduje jako bojovník za liniové stavby. „Stejně jako většina lidí jsem už znechucen tím, jak se u nás výstavba dálnic zcela zastavila,“ uvedl Lukáš.

Ten je i předsedou Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě a před časem předal senátorům petici za urychlení výstavby dálnic D49 z Hulína do Fryštáku a D55 z Otrokovic na Uherské Hradiště.

„S celostátní politikou zkušenost nemám, ale jsem na to připravená,“ prohlásila Kovaříková, která je zastupitelkou Zlínského kraje i Brumova-Bylnice.

„Neměla jsem v úmyslu, že bych kandidovala, ale spousta lidí se mě ptala, proč do toho nejdu. Obce mají už dost peněz, venkov je ale pořád ohrožený, lékaři se tam nehrnou, zavírají se prodejny i hospody,“ přiblížila Juřenčáková, jež byla senátorkou v letech 2006 a 2012 a zasadila se o vyšší daňové příjmy obcím.

SPD Tomia Okamury sází na plukovníka ve výslužbě Radka Hennera, který byl po válce na Balkáně v Černé Hoře, kde pomáhal vykopávat masové hroby a řešil stavby provizorních obydlí. Za KSČM půjde do voleb někdejší luhačovický zastupitel František Jordák. Strana práv občanů pošle do voleb dlouholetého starostu Hradčovic Jana Popelku.

Minulé senátní volby v roce 2014 byly doplňující, protože jako senátor v tomto volebním obvodě skončil po dvou letech Okamura, jenž se stal poslancem.