Ve Zlíně lidé vybírají senátora, kandidáti si nechtějí navzájem brát voliče

Blahová: Máme zodpovědné voliče

Po vítězství v 1. kole doplňujících senátních voleb chce oslovit další voliče a vyhrát i ve 2. kole. Krajská radní Michaela Blahová proto v rámci kampaně nevynechává větší města ve svém volebním obvodu.

„Kladu důraz na to, abych se potkala s voliči. Navštívila jsem Valašské Klobouky, Fryšták, Slušovice. Ve čtvrtek mě do Zlína přijel podpořit Pavel Fischer, který byl kandidátem na prezidenta,“ řekla Blahová.

Podle čeho jste města vybírala?

Zaměřili jsme se na větší města, protože na kampaň není tolik času. Budu v nich oslovovat lidi na náměstích, bavit se s nimi a rozdávat jim letáky. Mám dvanáct billboardů a desítky plachet a stojek, které přelepíme s výzvou, ať mě lidé přijdou volit i ve 2. kole senátních voleb. Rozpočet této části kampaně je 100 tisíc korun.

Proč nemáte svoji webovou stránku zaměřenou na senátní volby, když ji měla většina vašich protikandidátů v 1. kole, včetně Tomáše Goláně, který je vaším soupeřem ve 2. kole?

Mám facebookovou senátorskou stránku, na které se vyjadřuji k aktuálnímu dění. Je tam třeba odkaz na web KDU-ČSL. Musím zmínit i stránky Zlínského kraje. Na těchto třech stránkách je vše podstatné.

Jak velký podíl má na vašem vítězství v 1. kole fakt, že jste členkou KDU-ČSL, která má na východě Moravy početnou členskou základnu a je silná hlavně na venkově?

Hrálo to nemalou roli. Zlínsko je religiózní region, takže KDU-ČSL tady mívá dobré volební výsledky. Ale není to jen o tom. Musíte voliče umět mobilizovat a přesvědčit je.

Jaké má váš protikandidát slabé místo a naopak silnou stránku?

Nebudu se vyjadřovat k protikandidátovi, nechám to na voličích.

Při senátních volbách v tomto obvodu před čtyřmi lety získali postupující kandidáti přes 10 tisíc hlasů. Vy jste jich dostala jen zhruba 4 tisíce a volební účast byla nízká. Může to být ve 2. kole voleb vaše výhoda, protože lidovečtí voliči jsou věrní?

Jde o doplňující volby, které mají všeobecně nižší účast. Nelze to srovnávat s řádnými volbami. To, co říkáte, může být moje výhoda. Morální zodpovědnost voličů KDU-ČSL je větší, měl by ji ale mít každý občan a přijít k volbám. Je k zamyšlení, že ji nemá.

Je vaše plus, že jste jediná žena mezi muži kandidáty?

Menší výhoda to asi je. Ale vidím to spíše tak, že je smutné, že jsem byla jen jedna žena.

Existuje konkrétní věc, kterou byste chtěla v Senátu prosadit v souvislosti se Zlínem a okolím?

Návrhy zákonů se netvoří pro jediný kraj, jde o celostátní problémy, které se týkají i Zlínska. Chtěla bych třeba zmírnit daňové zatížení lidí, kteří doma o někoho pečují. A to tak, že by mohli mít daňový odpočet do 50 tisíc korun, pokud si připlácejí na registrovanou sociální službu. Navrhnu také, aby bylo ženám, které vychovaly děti, k vyměřenému důchodu připočteno za každé dítě 500 korun.

Máte dohodnutou podporu některých protikandidátů z prvního kola?

Ne, nemám. Vyslovili mi ji ale kolegové z krajské rady nebo prezidentský kandidát Pavel Fischer.

Pokud se dostanete do Senátu, zůstanete i krajskou radní?

Ano, vidím v tom velkou výhodu. Při práci krajské radní mám jen omezené možnosti, jako senátorka bych mohla navrhovat zákony. Obě funkce se dobře doplňují.