Po Čubově rezignaci zvažuje kandidaturu do Senátu zlínský primátor

Zlínský primátor Miroslav Adámek z hnutí STAN už dříve připustil, že by se mohl o funkci senátora ucházet. Uvažoval o tom, že by do Senátu kandidoval až v roce 2020, tedy po vypršení mandátu Františka Čuby, který však ve funkci skončí už nyní na konci února (viz Senátor Čuba se vzdá mandátu. V horní komoře chyběl rok a půl).

Adámek by tak mohl kandidovat už v doplňujících květnových volbách na Zlínsku.

„Nabízí se to. Do Senátu by měli jít lidé z komunální politiky, to je jedině dobře,“ nastínil zájem Adámek. Dodal však, že teď odjíždí na týdenní dovolenou do Itálie, kde si vše promyslí.

„Budu o tom muset uvažovat, zvláště pokud o tom mluví předseda hnutí,“ doplnil Adámek, který na zlínské radnici dokončuje druhé volební období.

Šéf STAN Petr Gazdík v něm vidí nejlepšího možného kandidáta a je nachystaný ho začít okamžitě přemlouvat, aby do zlínských senátních voleb šel.

„Z mého pohledu by byl skvělým senátorem. Dobře by zastupoval zájmy Zlína a jeho okolí. Doufám, že nabídku přijme,“ věří Gazdík.

Ve hře je, zda by Adámek při zvolení chtěl zůstat i primátorem

Zlínský primátor už dvakrát dominoval v komunálních volbách a získal řadu preferenčních hlasů i v krajských a parlamentních volbách, v nichž nekandidoval na čelních místech. Jeho popularita zejména ve Zlíně je stále značná.

„Vždycky je lepší, když kandidát zabírá na voliče. On má reálnou šanci uspět,“ uvědomuje si Gazdík.

Otázka by pak byla, jestli by po případných úspěšných senátních volbách šel Adámek také do podzimních komunálních a obhajoval ve Zlíně post primátora.

„I s ohledem na komunální politiku a moji profesi lékaře si to musím ještě nechat projít hlavou,“ váhá Adámek.

Adámka možná podpoří i další strany

Pokud by nakonec řekl ano, mohly by ho podpořit i některé další strany a hnutí, kdyby nenasadily svého člověka.

„O podpoře pana Adámka bychom mohli uvažovat, budeme ale upřednostňovat našeho kandidáta. Nějaká jména už v hlavě mám, musíme o tom ale ještě jednat,“ řekla senátorka a krajská předsedkyně lidovců Šárka Jelínková.

Také pro TOP 09 by byl zlínský primátor přijatelný, pokud by nepostavila vlastního kandidáta, o čemž ještě jasno nemá. „Přicházel by v úvahu, ale není jediný,“ naznačil krajský šéf TOP 09 Vít Peštuka.

Svého kandidáta chce do květnových doplňujících senátních voleb poslat hnutí ANO. Podle krajského předsedy a poslance Pavla Pustějovského to bude jeden komunální politik ze Zlína, jehož jméno však zatím nechtěl prozradit s tím, že to musí nejdříve probrat s ním a potom s předsedou hnutí Andrejem Babišem. Není to však zlínský náměstek primátora Patrik Kamas.

„Na začátku března jméno zveřejníme. Zlínský komunální politik může lépe oslovit lidi v regionu, protože už je trochu známý,“ věří Pustějovský.

Pirátům by se líbil Maděra, tomu se do kandidatury nechce

ČSSD zatím netuší, koho nasadí. „Ještě jsme o tom nejednali, rezignace pana Čuby nás zaskočila,“ přiznal krajský šéf sociální demokracie a starosta Zubří Lubomír Vaculín.

Podobně je na tom i ODS. „Prvotním cílem bude postavit vlastního kandidáta. Když ho nepostavíme, budeme se zabývat podporou jiného,“ řekl poslanec a krajský předseda ODS Stanislav Blaha.

Piráti nejdříve osloví nestraníka Luďka Maděru, s nímž už spolupracovali dříve a který už dvakrát neúspěšně do Senátu na Zlínsku kandidoval. „Pravděpodobně nebudu kandidovat. Jde o můj vysoký věk a další důvody,“ sdělil MF DNES pětasedmdesátiletý Maděra.

Strana přímé demokracie Tomia Okamury také hodlá nasadit svého muže či ženu. „Chtěli bychom nabídnout někoho schopného, ale zatím nevíme koho,“ uvedl zlínský poslanec Jaroslav Holík.

Doplňující volby musejí být vyhlášeny do 90 dní od zániku mandátu končícího senátora. Termín bude vypsán 60 dní před jejich konáním.