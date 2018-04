Zlínští kandidáti na senátora mají na kampaň od 50 tisíc korun do milionu

V komunálních volbách dvakrát přivedl hnutí STAN coby jeho lídr k vítězství. Zlínský primátor Miroslav Adámek chce vyhrát také květnové doplňující senátní volby na Zlínsku. V cestě mu bude stát osm protikandidátů, z toho tři lékaři jako on.

MF DNES zmapovala, jak bude vypadat jejich kampaň a kolik má stát. Adámek už do světa pustil klip ze zoologické zahrady v Lešné, který se s protichůdnými reakcemi šíří sociálními sítěmi. Bude mít také 15 billboardů, mítinky neplánuje.

„Podle mě je doba mítinků pryč. Kdo chce, informace si o mně a mých plánech najde. Za kontaktní kampaň proto považuji moje každodenní potkávání se s lidmi,“ míní Adámek, jehož kampaň bude stát hnutí STAN 300 tisíc korun.

Z devíti kandidátů má podle politologů největší šanci uspět. S trochou nadsázky se dá možná říci, že kampaň může „flinkat“.

„Dělám ji s maximálním nasazením. Volnější je snad jen duch mé kampaně, v politice nejde o život. Moc rád bych ale uspěl,“ zdůraznil Adámek s tím, že připravuje ještě jeden klip.

Goláňovo letní kino

Pokud by finanční hodnota kampaně byla měřítkem toho, jakou ambici má kandidát, měl by největší vůli zvítězit daňový poradce Tomáš Goláň, který kandiduje za hnutí Senátor 21. Kampaň ho vyjde na milion, což je suverénně nejvíce. Jeho tvář se objeví na 17 billboardech, 3 megaboardech, na 20 trolejbusech a 8 automatech na jízdenky do MHD. Bude mít i plakáty a letáky, citylighty, pojízdné televize.

„Na travnaté ploše u Čepkova bude dva dny v květnu letní kino, kde se budou promítat filmy a kde bych se chtěl potkat s občany,“ přiblížil Goláň, jenž na kampaň použil 100 tisíc z vlastních peněz. „Zbytek je od dárců,“ doplnil.

Také lidovci nepovažují boj s Adámkem za předem prohraný, soudě podle toho, že na kampaň své kandidátky, krajské radní Michaely Blahové, dají 750 tisíc korun. Její tvář bude na 3 bigboardech, 50 plachtách a 12 billboardech. Na některých, které jsou ve Zlíně, však není logo strany.

„Na velkých reklamních materiálech máme cílenou propagaci na jméno. Na ostatních už je logo uváděno,“ vysvětlila Blahová.

Lidovci také vytisknou volební noviny a jako většina ostatních stran spoléhají na sociální sítě. Blahová sází také na kontaktní kampaň (chce navštěvovat města a obce v senátním obvodu – pozn. red.) a na to, že je jediná žena mezi kandidáty.

„Je důležité, aby byly v politice zastoupené ženy. Snad to tak budou vnímat i voliči,“ přeje si Blahová.

Lékaři z ANO a ČSSD

Po 300 tisících vloží do kampaně hnutí ANO a ČSSD. Kandidát hnutí ANO, krajský zastupitel a lékař Michal Filip, plánuje besedy s občany, například v kavárně ve Vizovicích či ve zlínské Alternativě, bude mít volební noviny, 6 billboardů a jeden megaboard.

„Nejsem velkým příznivcem reklam. Myslím si, že nejlepší reklamou je dlouhodobě dobře odváděná práce. Nevěřím tomu, že čím více peněz do kampaně vložíte, tím více získáte hlasů,“ předestřel Filip, který chce navštívit i některé obce a města v okolí Zlína.

Dalšího lékaře, sociálního demokrata Radima Jüngera, bude propagovat 30 billboardů a 200 plakátů.

„Plánuji i kontaktní kampaň, kterou považuji za nejdůležitější. Objevím se na různých akcích v mém volebním obvodu,“ uvedl Jünger.

Z 300 tisíc korun zaplatí dvě třetiny strana, zbytek si musí sehnat sám kandidát.

„S tolika penězi toho moc neuděláte, kampaň bude skromná,“ konstatoval Jünger.

Nejmenší rozpočet má komunistický kandidát

Ještě méně peněz budou mít další tři kandidáti. Exnáměstek hejtmana a lékař Lubomír Nečas ze Strany práv občanů – Zemanovci bude mít k dipozici 100 tisíc korun. Velká plachta se objeví na sídle strany ve Zlíně, občané dostanou letáky do schránek. „Půjdu také mezi lidi,“ plánuje Nečas.

Na zhruba 100 tisíc korun vyjde kampaň novináře Aleše Fuksu, jenž hájí barvy Pirátů. Ti natisknou 50 tisíc Pirátských listů, jež roznesou dobrovolníci. V MHD má také letáky.

„Billboardy nejsou priorita. Navštívím všechna města a obce volebního obvodu, v každé budu minimálně půl hodiny,“ plánuje si Fuksa.

Za Českou suverenitu (dříve Suverenita – Blok Jany Bobošíkové) jde do voleb právník Karel Nedbálek, jehož kampaň vyjde na 100 tisíc, které dá ze svého. Zaplatí si 5 až 7 billboardů, plakáty, zaměří se na sociální sítě a internet. „Kampaň už se rozbíhá,“ hlásil Nedbálek.

Nejméně peněz bude mít Radomír Rafaja z KSČM – pouhých 50 tisíc korun. „Jsme chudá strana. Budu ale mluvit s lidmi ve Zlíně i jinde,“ řekl. Rafaja bude mít dva billboardy, jednu reklamu na trolejbusu a auto s polepy.