Ve Zlíně funguje první půjčovna semínek, zájmu vévodí staré odrůdy

Co jsou semínkovny Iniciativa Semínkovna v České republice vznikla před třemi lety, založila ji botanička Klára Hrdá po vzoru francouzských a amerických semínkoven.

V poslední době je v tuzemsku vidět jejich boom. Těchto zařízení se otevírá čím dál víc, nyní jich je přes 80 a začíná se o nich mluvit.

Semínkovna je svobodná iniciativa a může ji provozovat každý – myšlenkou je Sázej, sklízej, sdílej.

„V současné době jsme svědky devastujícího způsobu hospodaření se zdroji planety. Semínkovny podporují šetrné metody extenzivního hospodaření,“ říká zakladatel zlínské semínkovny Radek Horák.

Ve Zlínském kraji fungují také semínkovny ve Vsetíně, Kroměříži, Komárně u Rajnochovic, Medlovicích na Uherskohradišťsku, v Centru Veronica Hostětín a ve Střílkách.

Semínkovna ve Zlíně je otevřena každý všední den od 9 do 17 hodin, v pátek jen do 15.30. Zájemci ji najdou v budově bývalé knihovny, dnes Klubu 204, v parku Komenského. Dozvědí se tady i zajímavé informace o rostlinách a pěstování, v plánu jsou besedy nebo třeba ochutnávka vypěstovaných plodin.