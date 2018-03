Zavolat taxi, pronajmout auto či byt. Sdílené služby jsou v kurzu

Zákazníky lákají na nižší ceny, řidiče nebo majitelé nemovitostí se snaží zaujmout vidinou jednoduchého a flexibilního zdroje přivýdělku bez zbytečné byrokracie. Sdílené služby se prosazují i ve Zlínském kraji.

Od loňského podzimu například ve Zlíně funguje možnost sehnat odvoz přes aplikaci Liftago. Ta využívá licencované řidiče taxislužeb (ať už patřící pod velké taxikářské dispečinky či jezdící zcela na sebe), které propojuje s cestujícími. Důležitý je také jejich zájem a rozhodnutí se přes řidičskou aplikaci zaregistrovat.

„Ve Zlíně jsme spustili testovací provoz a zkoušeli různé parametry služby. Ověřili jsme si, že zájem lidí tady je, proto budeme ve městě nadále působit,“ vysvětlil Ondřej Krátký, ředitel a spoluzakladatel Liftaga.

Nyní navíc ve Zlíně přibyla alternativa pro ty, kteří nemají vlastní auto, ale nárazově ho potřebují. Jde o první český „carsharing“ nazvaný Autonapůl.

„Náš typický uživatel má mezi 25–35 lety, nepotřebuje auto každý den, ale třeba na jednodenní cestu, výlet, dovolenou, pracovní cestu,“ uvedl ředitel firmy Michal Šimoník.

Ve Zlíně je zatím k dispozici jeden vůz, ve kterém se zájemci střídají. Stačí si ho zarezervovat, zjistit, kde stojí, a odemknout mobilem nebo čipovou kartou. Základní cena se pohybuje od 3,90 do 7,40 korun za kilometr jízdy.

„Uživatel neřeší technický stav auta, neplatí benzín, má dálniční známku a může odjet do zahraničí,“ vypočítal Šimoník.

Jde o službu sdílenou po celé zemi, takže zákazník ze Zlína může vlakem přijet do Prahy, tam si vyzvednout volné auto, zajet si na schůzky a pak ho zase vrátit.

Airbnb v regionech roste, Uber nad Zlínem neuvažuje

Naopak alternativní taxislužba Uber, pro který v Česku jezdí kolem dvou tisícovek řidičů, působí v Praze a poté, co Vrchní soud rozhodl o zrušení předběžného opatření, se hodlá vrátit do Brna.

„S ohledem na to, jak Uber funguje, se orientuje především na větší města, než je Zlín,“ popsala mluvčí společnosti Miroslava Jozová.

Výhledově připadá v úvahu i Ostrava. „Řidiči v Praze působí i v blízkém okolí metropole, které se tak propojuje s centrem. Podobný model by byl logický také v Ostravě a okolních městských částech,“ dodala Jozová.

Mezi ostatními sdílenými službami ve Zlínském kraji je nejoblíbenější zprostředkování pronájmu ubytování. Vede Airbnb, které ročně ubytuje v celé zemi přes 900 tisíc hostů.

„Vidíme obrovský růst počtu hostů v regionech mimo Prahu. Mimo hlavní město je růst dvojnásobný v porovnání s nárůsty v hlavním městě,“ řekla manažerka Airbnb Sofia Gkiousou.

Zároveň ale platí, že Praha si ročně „rozdělí“ přes 800 tisíc lidí a na zbytek země zbude 100 tisíc uživatelů. Dohledat konkrétní údaje za jednotlivé regiony však nejde.

Magistrát: Regulaci nechystáme

Tuzemský trh sdílených ubytovacích služeb již brzy čeká regulace. Politici v Praze si stěžují, že hlavně kvůli Airbnb rostou ceny nemovitostí či nájmů a vylidňují se centra.

Ve hře je proto například zavedení maximálního limitu (v Evropě jde o 30 až 120 dnů), po které půjde bydlení pronajmout. Rozhodovaly by o tom jednotlivé radnice (viz též Česko od léta omezí Airbnb, krátkodobé pronájmy by mohly regulovat obce).

V regionu ale podobné změny nikdo neplánuje. V krajském městě jde totiž o minoritní záležitost a řádově jen pár desítek bytů.

„Nikdo z provozovatelů hotelů či dalších ubytování se na nás kvůli Airbnb neobrátil a ani my o nějaké regulaci neuvažujeme,“ konstatoval náměstek primátora Jiří Korec.

Ve Zlínském kraji fungují také další sdílené služby. Například Couchsurfing, což je web, kde lidé dobrovolně nabízejí možnost přespání u sebe doma: na gauči, v posteli či ve vlastním pokoji.

Odměnou za to pak je nějaký dárek pro ubytovatele a jeho rodinu (například uvaření jídla). Z regionu je na něm zaregistrovaných 2 425 uživatelů.