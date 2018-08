Zlín hostí festival Route 66, harleye i americké veterány projedou městem

„Tyto festivaly jsou v USA nesmírně populární, což bylo impulzem k uspořádání podobné akce v Evropě. První ročník se konal před dvěma lety v Německu a my nyní přebíráme štafetu, což je pocta i závazek,“ vysvětlil hlavní pořadatel festivalu Zdeněk Jurásek.

Zlínský nadšenec je zároveň prezidentem České asociace Route 66.

„Matku cest“, jak se čtyři tisíce kilometrů dlouhé silnici spojující obě americká pobřeží přezdívá, projel poprvé před dvaceti lety na kole. Od té doby se tam každoročně vrací a tamní atmosféru přibližuje dalším zájemcům z České republiky i ze Slovenska.

„Naše asociace je mimo území Spojených států asi nejvýraznější. I u místních obyvatel po celé trase Route 66 mají Češi a Slováci větší zvuk než kdokoli jiný. A očekáváme, že do Zlína dorazí řada fanoušků nejen z celé Evropy, ale také zástupci ze zámoří,“ prozradil Jurásek.

Třídenní festival, který se koná v bývalém areálu Baťových závodů, nabídne projekce filmů i řadu besed s významnými lidmi spjatými s Route 66.

Tím nejzajímavějším ale budou automobilové a motocyklové show a výstavy. Návštěvníci uvidí řadu amerických veteránů a motocyklů značky Harley-Davidson v nejrůznějších extravagantních úpravách, ale například i nových amerických vozů značky Jeep.

Stylovou „car show“ uvidí lidé v sobotu ve Vavrečkově ulici. Součástí bude i spanilá jízda veteránů a motorek Zlínem nebo výstava replik vozů Bugatti.

Perličkou budou dva papežské harleye. „Jde o motorky, které výrobce věnoval papežům Benediktovi a Františkovi. Svatí otci ale nejsou aktivními motorkáři, tak stroje podepsali a dali do dražby pro charitní účely. Koupil je sběratel z regionu a zapůjčí nám je na festival,“ popsal Jurásek.

Na své si během festivalu přijdou i děti, na které čeká například dopravní hřiště nebo prohlídka obřího kamionu.

Lákadlem festivalu jsou i hudební vystoupení. Perličkou bude koncert kapely Ten Years After, která účinkovala na Woodstocku v roce 1969. Celý program je na webu www.route66festival.eu.

Krásným vozům vévodí Modrý anděl

Ve Spojených státech je to jeden z nejznámějších vozů. Alespoň co se týče nejslavnější zámořské silnice Route 66. Chevrolet Bel Air 1957 prosvištěl tuto čtyři tisíce kilometrů dlouhou „matku cest“ hned několikrát. Objevil se v řadě katalogů a časopisů. A nyní se stylové auto, přezdívané Modrý anděl, přestěhovalo do Zlína a bude jedním z lákadel festivalu.

Přes šedesát let starý chevrolet si do Zlína přivezl Jurásek. Veterána koupil od manželů Martyho a Geri Bileckich.

„Jsou to aktivisté Route 66 a naši velmi dobří přátelé. Martymu už je pětaosmdesát a kvůli špatnému zraku už nebyl schopen vůz řídit,“ vysvětlil Jurásek.

Američan trval na tom, že svůj klenot prodá jen zapáleným fanouškům „routky“. Nabídl jej právě zlínskému nadšenci a ten přijal.

„Přepravní společnost nám auto zabalila a my si jej za několik dní mohli vyzvednout v Praze. Odtud už jsem si mohl zkusit, jak to Modrému andělovi sluší na českých silnicích,“ usmíval se Jurásek.

Modrý anděl je podle něj ve stoprocentní kondici, veškeré vybavení je původní. Lidé si jej budou moct prohlédnout od pátku do neděle ve svitovském areálu v rámci festivalu.