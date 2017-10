Česko ví, kde je kontroverzní podnikatel Vaškůj, ale nemůže na něj

Pro Romana Vaškůje, jehož sporné podnikatelské aktivity jsou spojené i se zlínským regionem, to není nová situace. Už podruhé za dobu, co má problémy se zákonem, po něm pátrá policie na základě evropského zatykače.

Poprvé to bylo po roce 2008, kdy dostal 7,5 roku vězení za obří podvody s lehkými topnými oleji za půl miliardy korun. Policie ho dopadla o dva roky později v Rakousku (více zde). Nepomohly mu ani padělané doklady, které předložil.

Teď je už přes rok v policejním rejstříku hledaných osob právě proto, že se dříve vyhýbal vězení, za což v roce 2014 dostal desetiměsíční trest - a k jeho výkonu nenastoupil.

„Dopustil se tedy přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V roce 2016 byl na uvedenou osobu vydán evropský zatýkací rozkaz,“ upřesnila Petra Hovorková, mluvčí brněnského městského soudu, který zatykač vydal.

Chybí oboustranná trestnost

Policie pátrá po Vaškůjovi déle než rok a už ví, kde ho může najít.

„Naši kriminalisté vědí, kde se muž nachází. Informovali jsme o tom i soud, který podniká další právní kroky k vydání osoby do České republiky,“ nastínil mluvčí zlínské krajské policie Petr Jaroš.

S tím však bude problém. Vaškůj žije ve Vídni a pracovně pobývá v dalších evropských státech, například v Lichtenštejnsku či v Itálii. Tam však stejně jako v drtivé většině jiných evropských zemí není nenastoupení do vězení trestným činem. Když proto v Lichtenštejnsku policie Vaškůje zadržela, musela ho zase pustit.

„Můžeme potvrdit, že vydání dotyčného bylo v Lichtenštejnsku zamítnuto pro chybějící oboustrannou trestnost,“ sdělil Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Kde jsem, není žádné tajemství, říká Vaškůj

Vaškůj je souzený i za podvody s leteckým petrolejem (více zde) a angažoval se v minulosti také v úplatkářské aféře exministra a současného hejtmana Jiřího Čunka.

MF DNES se s Vaškůjem spojila nejprve přes Facebook a potom i telefonicky. Vaškůj právě pobýval v Itálii a pak se vracel do Vídně, kde žije. K argumentu o beztrestnosti toho, že nenastoupil do vězení, přidal i to, že nemůže jít za mříže kvůli vážným zdravotním problémům, podle svých slov má rakovinu.

„Prožil jsem si velkou anabázi s operacemi a doléčováním. V současné době dělá můj právník taková opatření, abychom rozsudek o tom, že jsem nenastoupil do výkonu trestu, napadli a případ se projednal znovu,“ nastínil Vaškůj.

Podle něj česká strana ví, kde bydlí. „To, kde jsem, není žádné tajemství. Kdybych bydliště změnil, tak jim napíšu. Nejsem na útěku, nejsem ale ani rezidentem České republiky,“ doplnil Vaškůj, který si ponechal české občanství, přičemž o žádné jiné nepožádal.

Nezbývá než čekat, než jej zadrží jiný stát

Vaškůj o svých zdravotních problémech informoval i české úřady, avšak bylo mu údajně řečeno, aby nejprve nastoupil do vězení s tím, že jeho stav pak posoudí vězeňský lékař, který rozhodne.

„Existují lékařské posudky, které říkají, že ze zdravotního hlediska nejsem k pobytu ve vazbě a ve výkonu trestu způsobilý,“ tvrdí Vaškůj.

„Ministerstvo spravedlnosti takovými informacemi nedisponuje,“ reagoval Říman. Avšak doplnil, že i kdyby to tak bylo, tak by to nemohl potvrdit, neboť jde o citlivý osobní údaj.

Co bude tedy dál? Vypadá to tak, že Česko na Vaškůje zkrátka nemůže. „V takových případech se postupuje tak, že se čeká, až bude uvedená osoba zadržena v některém ze států, který ji vydá,“ řekla mluvčí soudu Hovorková.

Který stát to ale může být? „Ministerstvo spravedlnosti nedisponuje informacemi, v jakých evropských zemích je maření úředního rozhodnutí trestným činem,“ podotkl Říman.

Vaškůje může těšit i to, že Vrchní soud v Olomouci zrušil jeho trest v kauze leteckého petroleje, kde dostal osm let vězení, avšak po spojení s minulým trestem si nakonec měl odsedět jen šest měsíců. Případ, kde byla škoda 160 milionů korun, se bude opět projednávat ve Zlíně.