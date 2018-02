Čechmánek říkal, že to máme vydržet, vypověděl o dluhu šéf stavební firmy

Stavební společnost Drga pracovala pro Čechmánka především na výstavbě bytového domu v Holešově. Nakonec jí olympijský vítěz z Nagana dlužil 450 tisíc korun.

„V březnu a dubnu roku 2013 se začaly platby zpožďovat, pak se zastavily úplně. Začali jsme na ně tlačit. Pan Čechmánek se to snažil oddálit, sliboval, že peníze má, že to uhradí,“ uvedl u soudu šéf firmy Michal Drga.

Zmínil, že Čechmánkův stavbyvedoucí stále usiloval o to, aby se stavba nezastavila. Od investora stále přicházely objednávky a práce pokračovaly.

„V létě už mě začínaly peníze dohánět, poslední faktury za 140 tisíc přišly v červenci s tím, že další peníze budou uhrazeny během srpna,“ poznamenal Drga.

S Čechmánkem prý lidé z jeho firmy za celou dobu mluvili třikrát.

„I o penězích. Říkal, že máme vydržet, že pracuje na přefinancování úvěru. Nebyl důvod nevěřit, že to nebyla pravda. Když jsme se připojili k insolvenčnímu řízení, bylo nám přislíbeno, že budou peníze z Ameriky, ať insolvenční návrh stáhneme. Nakonec jsme prodali pohledávky Synotu,“ doplnil.

„O penězích z Ameriky jsem nikdy nemluvil, běžela nějaká fáma,“ reagoval na to Roman Čechmánek.

„Seděli jsme v pivovaru v kanceláři. Trvám na tom, co jsem řekl,“ kontroval však Drga.

Na problém s placením nás neupozornili, říká zástupce firmy

Obdobně dopadla třeba Aquarex Waterprofit, která pro Čechmánka zajišťovala studnařské o drobné instalatérské práce. Neproplacené zůstaly dvě faktury, dluh činil 245 tisíc korun.

„Pan Čechmánek jednal otevřeně. Podepsal objednávky, akorát nedošlo k úhradě finální částky. Myslím si, že sliboval, že to zaplatí. Nebyli jsme upozornění na to, že by mohl být problém se splacením faktur,“ uvedl u soudu zástupce firmy Marek Maňásek.

„Bohužel i tím, že jsem žil dlouhou dobu v zahraničí a nepohyboval jsem se v těchto kruzích, udělal jsem chybné kroky. Kvůli špatnému podnikatelskému záměru jsem špatně skončil. A jsem tam, kde jsem,“ okomentoval situaci samotný Čechmánek.

Šestačtyřicetiletému Čechmánkovi, který si hokejem díky angažmá v NHL vydělal celkově kolem čtvrt miliardy korun, hrozí za podvod pět až deset let vězení. Podle obžaloby 28 věřitelům způsobil škodu 15 milionů korun. Od roku 2013 je v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek.