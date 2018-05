Čechmánka zprostili obžaloby z podvodů. Nebyl to úmysl, řekl soud

Podle výroku soudu se nepodařilo prokázat v Čechmánkově jednání úmysl. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal.

„Můžeme mluvit o podvodu a lze u něho dovodit přinejmenším zavinění ve formě nepřímého úmyslu. Nelze uložit jiný než nepodmíněný trest odnětí svobody. Ve druhé čtvrtině zákonné sazby,“ uvedl ve své závěrečné řeči žalobce Petr Matoušek.

Olympijskému vítězi z Nagana hrozilo za podvod až desetileté vězení. Vymstilo se mu, že se před několika lety rozhodl investovat do několika nákladných projektů najednou.

Ve Zlíně postavil minipivovar s restaurací, zároveň opravoval bytový dům v Holešově, koupil polovinu statku v Chorvatsku, který chtěl přestavět na penzion, a také bývalý domov důchodců v Prostějově.

Investované desítky milionů korun se ale Čechmánkovi nevracely, a tak podle obžaloby neplatil za práci dodavatelům.

Podle vyšetřovatelů zůstalo za podnikáním někdejšího hokejového reprezentanta 28 poškozených.

Roman Čechmánek ale vinu odmítá (více v článku Cítím se spíš poškozený, řekl u soudu Čechmánek stíhaný za podvody).

Obžalovaný hovořil o tom, že se do tíživé situace dostal vinou insolvenčního správce. „Majetek byl mnohonásobně vyšší než moje pohledávky a dluhy vůči subjektům. Kdyby insolvence nebyla vyhlášena, tak jsem byl schopen bez problémů splatit všechny dluhy, které jsem měl,“ tvrdil.

Žalobce ale má za to, že tato tvrzení obžalovaného jsou účelová. „Škoda vznikla už v momentu, kdy pohledávky nebyly včas a řádně uhrazeny. Věřitelé nevěděli, co obžalovaný zamýšlí. Odvedli práci, za níž chtěli mít zaplaceno. Jejich práce je živí, ale faktury nebyly vesměs vůbec uhrazeny. Tvrdit, že tu nikdo poškozený nebyl, ani z hlediska selského rozumu nelze,“ upozornil žalobce Matoušek.

Čechmánkův obhájce Tomáš Štípek podotkl, že státní zástupce má pravdu v tom, že i bohatý člověk může páchat podvod.

„Jenže když sjednává závazkové vztahy, musel by druhou stranou uvádět v omyl fabulováním, což se nestalo. Tyto vztahy se měly řešit v občansko-právním řízení, už by to bylo vyřešeno a dluhy by neexistovaly,“ namítl Štípek.

Roman Čechmánek je obžalovaný z podvodu