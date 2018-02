Ve lví jámě. Bývalý hokejista Čechmánek jde k soudu kvůli údajnému podvodu

Ve své sbírce má tři zlaté medaile z mistrovství světa, několik prvenství v extralize a hlavně vítězství na olympijských hrách v Naganu, přestože na ledě zářil jeho brankářský kolega Dominik Hašek. Právě dvacet let poté, co si úspěšní hokejisté s fanoušky připomenou fenomenální úspěch českého sportu, bude mít gólman Roman Čechmánek méně veselý program.



U Krajského soudu ve Zlíně se bude obhajovat kvůli obviněný z podvodu. Ten podle obžaloby spáchal, když si najímal firmy, které stavěly jeho minipivovar s restaurací ve Zlíně, a některým z nich nezaplatil. Podle policie to udělal záměrně. Dodavatele si totiž najal, když už byl ve finančních potížích a věděl, že jim nebude moci zaplatit.

„Obžalovaný měl podvodným jednáním od jara roku 2011 do léta roku 2013 způsobit škodu, která přesahuje patnáct milionů korun. V případu je 28 poškozených,“ přiblížila policejní mluvčí Lenka Javorková.

Čechmánkovi hrozí za podvod pět až deset let vězení. Šestačtyřicetiletý bývalý hokejista, který si díky angažmá v NHL vydělal sportem celkově kolem čtvrt miliardy korun, nasekal během pár let dluhů za sto milionů korun.

Jak je něco takového vůbec možné? Čechmánek nerozvážně investoval a pak nevěděl, jak z toho ven. „Nechal si poradit od špatných lidí,“ tvrdí jeho bývalý advokát Petr Bernátek. Roman Čechmánek s médii nyní nehovoří.

Rodinná značka

Čechmánek investoval na více frontách najednou, což mu zlomilo vaz. Budoval třeba minipivovar s restaurací ve Zlíně. „Je to plán do budoucna. Zanechat tady něco, co má hodnotu, z čeho se stane rodinná značka. Když jsem ho začínal budovat, myslel jsem na to, že to předám nastávající rodinné generaci, to znamená dětem,“ vyprávěl v roce 2013 bývalý hokejista.

Současně opravoval bytový dům v Holešově. Koupil polovinu statku v Chorvatsku, který chtěl přestavět na penzion, nebo bývalý domov důchodců v Prostějově. To vše ho přišlo na desítky milionů korun. Investované peníze se mu nevracely, a tak neplatil za práci, kterou si nechal dělat.

Zlínská stavební firma podnikatele Petra Strnada se před několika lety podílela na přestavbě domu na minipivovar s restaurací. „Moc dobře věděl, že nám nezaplatí. Měl to tak naplánované,“ řekl Strnad na adresu Čechmánka. Ten mu dlužil přes půl milionu korun, což byla pro menší stavební firmu značná suma.

„Nakonec jsem stejně jako někteří ostatní věřitelé pohledávku prodal za dvacet až třicet procent. Byl jsem v minusu asi čtyři sta tisíc korun,“ popsal Strnad. Podobných stížností na Čechmánkovu platební morálku bylo více.

Přes půl milionu dlužil společnosti, která v minipivovaru dělala elektroinstalaci. „Kdyby nám posílal pět tisíc měsíčně, tak by měl člověk aspoň pocit, že se to snaží řešit, ale on neudělal nic. A pak se k tomu přidalo, že si vyměnil telefon a koupil nové auto,“ postěžoval si už dříve majitel firmy, který chtěl zůstat v anonymitě.

Drobnější věřitelé, z nichž někteří podali trestní oznámení, si shodně stěžují na Čechmánkovo přezíravé chování. Prý je nazýval „lůzou“ a odmítal s nimi cokoliv řešit.

Bývalý hokejista si chtěl z nouze pomoci tím, že si začal půjčovat peníze. Důvěřovali mu, půjčili mu a zklamali se například bývalí úspěšní hokejisté Petr Čajánek či Miroslav Blaťák. Bývalý šéf vsetínského hokeje Oldřich Štefl údajně Čechmánkovi půjčil dvacet milionů korun. I tito lidé nakonec své pohledávky raději prodali.

Nastalo tak to, co muselo. V rámci insolvence se začal rozprodávat majetek bývalého hokejisty, který dnes trénuje v druholigovém Hodoníně. Přišel o rodinný dům u zlínského sídliště Jižní Svahy, avšak na ulici neskončil. Novému majiteli, kterým je firma Synot, platí každý měsíc nájem.

„Můj klient měl snahu splácet dluhy, ale insolvenčním řízením byl přiškrcený a zahnaný do kouta. Měl majetek v řádech desítek milionů korun, který se v rámci insolvence prodal za mnohem nižší částky. Soud by k tomu měl přihlížet,“ míní současný Čechmánkův právník Tomáš Štípek.

Naráží tak na to, že minipivovar s restaurací získal v dražbě za ne úplně běžných okolností uherskohradišťský podnikatel Martin Masařík za 7,8 milionu korun. Přitom objekt Čechmánka i s úpravami přišel na 33 milionů. Masařík byl jediný zájemce, protože soud dražbu šest dní před jejím konáním zrušil, den předem to potvrdil, ale jen o pár hodin později ji povolil. Nikdo jiný se nestihl přihlásit a složit včas dražební jistinu 900 tisíc korun.

Masařík zatím restauraci znovu neotevřel, takže zlínská památka na Čechmánka má podobu opuštěného a několikrát vykradeného domu, na němž je napsáno: Pivovar U Lva – Co Čech, to lev!