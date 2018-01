Lupič zaútočil nožem na řidiče autobusu a pobodal jej

Šestapadesátiletý řidič autobusu jel ve středu navečer na lince ze Zlína do Podkopné Lhoty. Celých dvacet kilometrů vezl také budoucího útočníka, kterého neznal.

Muž v šedých teplácích, tmavé bundě s kapucí a se strništěm na tváři na konečné zastávce vystoupil. Podle řidiče si zřejmě šel obhlédnout okolí.

Autobus pak pokračoval do Slušovic. Když se asi po dvou hodinách vrátil zpět do Podkopné Lhoty, útočník už na prázdný autobus zastávce čekal.

„Hned, jakmile podruhé nastoupil, šel po mně. Já jsem ho zastavil, pořád jsem pevně držel ruku s nožem a nakonec jsem ho shodil na zem. Jak vypadl z autobusu, zavřel jsem a s kabinou plnou krve jsem dojel do vesnice k obecnímu úřadu. Pak jsem zavolal policii,“ uvedl pro Aha přepadený řidič, který po incidentu skončil v nemocnici.

Agresivní muž jej pořezal na ruce a obličeji, na tváři má dokonce stehy.

„Mohlo to ale dopadnout hůř, kdyby mne trefil třeba do krku nebo do oka, mohlo být fakt zle,“ poznamenal řidič.

„Pouze díky duchapřítomnosti řidiče nedošlo k závažnému, život ohrožujícímu zranění,“ potvrdila zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Trestní rejstřík měl útočník dosud čistý

Útočníka policisté vypátrali za necelé dva dny. „Kriminalisté dvaatřicetiletého muže v pátek dopoledne zadrželi v místě jeho současného bydliště v obci na Zlínsku. Muž se ke svému jednání přiznal s tím, že neměl dostatek finančních prostředků,“ poznamenala Kozumplíková.

Násilník skončil nejprve v policejní cele, po rozhodnutí soudu ho policisté v sobotu převezli do vazební věznice v Olomouci.

Trestní rejstřík má muž dosud čistý. Nyní je obviněný z loupeže.