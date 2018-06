V 90. letech plnila hitparády. Nechceme být zábavová kapela, hlásí Reflexy

Dvouhodinové vystoupení s řadou hostů, velkoplošná obrazovka, pyrotechnika, největší pódium v historii a pod ním kolem tří tisícovek fanoušků. Kapela Reflexy pojala nadcházející sobotní oslavu 25 let v Otrokovicích ve velkém.

„Areál jsme měli domluvený už čtyři roky dopředu a opravdu jsme si dali záležet, aby koncert stál za to,“ podotkl kytarista a zpěvák Libor Plšek.

Koncert Reflexů Narozeninové vystoupení skupiny Reflexy se koná v sobotu od 17.30 hodin v areálu na Štěrkovišti v Otrokovicích, jako hosté vystoupí Argema, Martin Směřička, Helenine oči nebo zpěvačka Alžběta Kolečkářová. Lístky v předprodeji stojí 250 a na místě 320 korun. Přes léto vystoupí Reflexy jen v rámci Zlínského kraje v Dolní Lhotě, Strání, Sazovicích, Uherském Hradišti, Horní Lidči, Zářičí, Valaš- ském Meziříčí, Tečovicích, Lačnově či Polešovicích. Několikrát vyrazí také na Vysočinu, jižní Moravu nebo na Šumpersko.

Zazní i píseň Proud mezi námi, v níž hostuje zpěvačka Alžběta Kolečkářová. Na webu YouTube má 3,2 milionu zhlédnutí.

„Čekali jsme, že by se mohla chytit, ale že to bude takový úspěch, to překonalo naše očekávání. Přitom nikde v rádiích nebo televizi se nehrála,“ řekl Plšek.

Zmíněný song se tak přiřadil k písním Ty jsi holka divoká, Neříkej, Do ráje, Daruj mi křídla či Sluneční, které patří mezi největší hity Reflexů.

Řada z nich vznikla už v 90. letech, kdy kapela z Uherskohradišťska zaznamenala raketový nárůst popularity. Jejich klipy hrály televize, písně bodovaly v hitparádách a zněly na nespočtu diskoték. Kmotry alb jim dělali Palo Habera, Janek Ledecký nebo vsetínští hokejisté v čele s Jiřím Dopitou.

„Vystupovali jsme tehdy v pořadech na třech celostátních televizích. Když to zjistily nadnárodní hudební firmy, strhl se povyk, jak je to možné, a pak se to ustřihlo. Takový holt byl byznys,“ líčí Plšek.

Nechtějí hrát Kabáty, spoléhají na vlastní tvorbu

V říjnu 2000 ale přišla velká rána, když zemřel zpěvák Jarda Gargulák, a kapela se načas zcela odmlčela. Pak se na scénu vrátila a od roku 2002 v ní zpívá Plšek, který předtím hrál na kytaru či baskytaru.

„Nechtěli jsme se na hudbu úplně vykašlat, máme ji pořád rádi. Autoři písniček navíc ve skupině zůstali,“ vysvětlil.

Dnes Reflexy hrají sto koncertů za rok a postupně se chtějí odstřihnout od klasických vesnických „zábav“. Místo toho se soustředí na koncerty v rámci městských či obecních slavností nebo vlastní vystoupení se spřátelenými kapelami.

„Chodí na nás od 300 po 1500 lidí, návštěvnost máme dobrou, ale když dneska někam dorazíte na zábavu, spousta lidí čeká, že budete hrát něco od Kabátů nebo jiných skupin,“ vypráví Plšek.

„My ale máme vlastní autorský repertoár a svoje písničky, na které klademe důraz. Je to možná i tím, že stárneme a stále víc směřujeme k vlastní hudební tváři.“