S volbami budou lidé hlasovat i o těžbě štěrku a o bazénu za 120 milionů

Hlasování v Chropyni má vyřešit léta propíranou otázku o těžbě štěrkopísku v lokalitě Hejtman. Těžbu už v minulosti posvětilo zastupitelstvo, mezi místními však nabraly na síle hlasy odpůrců. Varují před nárůstem nákladní dopravy, zvýšením prašnosti a hlučnosti a ohrožením okolní přírody.

Antonín Stojan z firmy Ekoagrostav, která chce těžit na vlastních pozemcích, naopak poukazuje, že těžba by žádný fatální dopad na místní obyvatele neměla a město by dostalo finanční kompenzaci. Štěrk chce dodávat do vlastní betonárky a nabízet jej místním.

V referendu budou lidé odpovídat na otázku: „Souhlasíte s tím, aby město Chropyně ve své samostatné působnosti změnou územního plánu zamezilo těžbě štěrkopísku v lokalitě Hejtman?“

Pokud by se místní vyslovili proti těžbě, znamenalo by to, že město změní územní plán tak, že se v dané lokalitě těžit nebude. „V takovém případě však hrozí, že investor bude požadovat sankce za vynaložené náklady,“ upozornila už dříve starostka Věra Sigmundová.

V Zubří budou hlasovat už podruhé

Lidé ze Zubří pak budou už podruhé hlasovat, zda má radnice vybudovat sportovní centrum s bazény za 120 milionů.

V červnu k urnám nepřišlo potřebné množství lidí, ale soud nařídil hlasování opakovat s novým dotazem. V pátek a v sobotu tak budou lidé odpovídat na jednoduchou otázku: „Jste pro krytý bazén ve městě Zubří?“

Odpůrcům bazénu vadila velká částka a zadlužení města, zastánci v čele se starostou Lubomírem Vaculínem investici hájí.

„Respektujeme soud. Ať rozhodnou lidé, zda centrum postavíme, nebo z toho nic nebude,“ zmínil Vaculín.