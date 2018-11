Collinsův nástupce v kapele Genesis oslaví padesátku i koncertem ve Zlíně

Když v březnu 1996 oznámil zpěvák Phil Collins, že po dvaceti letech opouští artrockovou kapelu Genesis, aby se mohl naplno věnovat svojí sólové kariéře, byla to velká událost na celé hudební scéně.

A zásadní otázka zněla: kdo jej nahradí? Nakonec byl vybrán skotský rodák Ray Wilson, který pak v Genesis působil do roku 1998. S britskou kapelou natočil její patnácté studiové a zároveň poslední album Calling All Stations, který obsahuje i megahit Congo. Poté skupinu opustil a vrátil se k sólové dráze.

Wilson letos slaví svoje padesáté narozeniny a v rámci oslavy tohoto jubilea se vydal na koncertní šňůru připomínající jeho éru v Genesis.

A na seznamu vystoupení nechybí ani zlínský klub Masters of Rock Café. Klub se otevírá v 19 hodin, od 20 hodin zahraje předkapela Superman a Wilson vystoupí od 21 hodin.

„Na koncertech zazní největší hity z období Genesis, ale i vlastní písně z jeho sólové dráhy,“ uvedla mluvčí pořádající agentury Pragokoncert Petra Struhařová.

Zazní tak například songy Solsbury Hill, Home By The Sea, Follow You Follow Me, No Son Of Mine, Congo nebo Land Of Confusion.

„Ray Wilson je nejen špičkovým zpěvákem, ale také brilantním kytaristou a je známým perfekcionistou, který koncertuje obklopen výhradně špičkovými muzikanty,“ dodala Struhařová.

Mimochodem, éra skotského zpěváka v Genesis měla být podstatně delší.

„Když jsem podepisoval smlouvu o působení v kapele, počítalo se se dvěma studiovými deskami. Ale Mike Rutherford (kytarista a zakládající člen skupiny – pozn. aut.) pak změnil názor. Myslím, že cítil, že už nemá energii na další album,“ řekl Wilson v roce 2016 pro web Eonmusic.

Roli hrál zřejmě i fakt, že v USA album Calling All Stations neuspělo a poprvé za více než dvacet let se nedostalo ani do TOP 50 tamních prodejních žebříčků. I plánovaná americká koncertní šňůra kapely musela být zrušena.

Naopak v Evropě se Genesis dařilo a v roce 1998 s Wilsonem vystoupili i v Praze. Zpěvák se sem navíc často vrací v rámci své sólové dráhy či koncertů s kapelou Stiltskin.