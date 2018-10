Konec dojíždění. Biologickou léčbu rakoviny nabídnou i okresní nemocnice

Je to jeden z prvních viditelných kroků ke společnému fungování všech čtyř nemocnic Zlínského kraje. Přestože plánované sloučení krajští zastupitelé neschválili, v tomto případě je pozitivní důsledek pro obyvatele zcela zřejmý.

Desítky pacientů s rakovinou z kraje totiž získají cílenou biologickou léčbu přímo ve „svých“ okresních nemocnicích. Odpadne jim tak dojíždění do Zlína. Během října má být novinka dostupná ve Vsetíně, od nového roku v Kroměříži a později v Uherském Hradišti.

„Jako jediní v kraji máme statut komplexního onkologického centra, proto jako jediní také můžeme poskytovat biologickou léčbu. To se ale změní, protože regionální pracoviště se stanou součástí našeho oddělení,“ uvedl primář onkologického oddělení ve Zlíně Milan Kohoutek.

Ročně tudy projde kolem šesti tisíc pacientů a jejich počet se stále zvyšuje.

Okresní nemocnice léčí rakovinu také. Lékaři v ambulancích umí pacienty zkontrolovat, vyšetřit i aplikovat chemoterapii. Mají k dispozici ambulanci, čekárnu a chemoterapeutický stacionář a na podávání biologické léčby jsou i přístrojově vybavení.

Problém je v odbornosti. Právě tuto pomoc, která je k aplikaci nutná, zajistí například ve Vsetíně tři lékaři ze Zlína. Budou sem pravidelně dojíždět a jedním z nich bude i primář Kohoutek. V Kroměříži je personál už vyškolený.

Podobná léčba v okresech? V Česku je to výjimka

Zlínský kraj je podle všeho první v Česku, kterému se podařilo specializovanou léčbu více přiblížit k pacientům. Model detašovaných pracovišť zatím používají spíše soukromá zdravotnická zařízení.

Svou roli hrají pojišťovny, s kterými musí mít nemocnice podávání léčiv nasmlouvané. V případě specializované léčby je místem, kde ji pacienti obvykle najdou, specializované centrum s erudovanými a vyškolenými odborníky. Ve Zlíně je to Komplexní onkologické centrum Baťovy nemocnice.

„Rozšířit léčbu i na okresní nemocnice dává smysl. Ale faktem je, že to u nás obvyklé není, a pokud se to Zlínskému kraji podařilo, považoval bych to za velký úspěch,“ poznamenal expert na zdravotnické právo Ondřej Dostál.

Nemocnice tento krok projednávala a chystala zhruba rok. Musela rovněž vypsat výběrové řízení na pojišťovnu, která bude léčbu v okresech proplácet. Nakonec se podařilo uzavřít smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, takže pacienti za ni nebudou platit.

„Je to jeden z dalších kroků ve spolupráci všech nemocnic kraje. Tentokrát se pozitivně dotkne přímo pacientů. Věřím, že v podobných projektech budeme pokračovat,“ naznačil Radomír Maráček, předseda představenstva nemocnic Zlínského kraje.

Takzvaná cílená léčba se v onkologii používá u pacientů s karcinomem tlustého střeva, karcinomem prsu, nádory hlavy a krku, karcinomem plic, ledvin, jater, některými nádory zažívacího traktu, případně nádorových chorob krve.

Část biologických léků se podává krátkou infuzí v týdenním nebo třítýdenním intervalu, část je užívaná v tabletách obvykle denně. Právě kvůli aplikaci léčby a její kontrole už díky propojení nemocnic s komplexním centrem nebudou muset pacienti jezdit až do Zlína.

Biologické přípravky jsou skupiny léků vyrobené technikami biologického inženýrství. Působí jen v místě, kde mají působit, a ovlivňují pouze chorobný stav. Zdravých buněk se nedotknou.

V onkologii to znamená, že dokážou rušit regenerativní schopnosti rakovinných buněk neboli brání „opravení škod“, které na nádoru napáchala chemoterapie. To pak vede k potlačení růstu nádoru.

Biologické léky se využívají v revmatologii, očním lékařství, u těžkých alergických onemocnění, v kožním lékařství a nejširší uplatnění mají v onkologii.