Přijmeme úředníky, hlásí radnice ve Zlínském kraji. Hledají marně

Nový zaměstnanec oddělení silničního hospodářství krajského úřadu by měl znát silniční hospodářství, mít dokončenou vysokou školu stavebního zaměření, být samostatný a flexibilní, ovládat PC, řídit osobní automobil.

Dostane smlouvu na dobu neurčitou a za svou práci bude ohodnocený platovou třídou 11. Pro člověka bez praxe to znamená plat zhruba 21,5 tisíce, pro někoho s praxí delší než 32 let pak přes 32 tisíc korun hrubého.

Najít se ho ale zatím nepodařilo. Úřad proto termín přihlášek do výběrového řízení posunul na začátek prosince.

Krajský úřad hledá pracovníky také na odbor právní, ekonomický, sociálních věcí, školství, mládeže a sportu nebo projektového manažera na odbor řízení dotačních programů.

Problém mají i radnice v okresních městech. Stává se, že na výběrové řízení se přihlásí jeden dva zájemci, kteří sice splňují kvalifikační požadavky, ale výběrovou komisi nepřesvědčí.

Pak úřad konkurz zruší a vyhlásí nový, v němž požadavky na kvalifikaci sníží. „Pořád jsou agendy, o které není takřka žádný zájem, například realizace dopravních staveb, projednávání dopravních přestupků, dopravněsprávní agendy nebo sociálněprávní ochrana dětí,“ upozornil mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.

Čím větší zodpovědnost, tím menší zájem

Dlouhodobě má magistrát problém i při získávání vedoucích úředníků, kteří mají být jak specialisté, tak manažeři.

„Čím větší zodpovědnost, tím menší zájem o jeho výkon. A také je pravda, že požadavky na úředníky či vedoucí úředníky, například zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, psychická odolnost, pracovní nasazení a podobně, nejsou většinou vyvážené finančním ohodnocením,“ doplnil Dvořák.

Ve Vsetíně hledají na odbor územního plánování vhodného pracovníka už čtyři roky. Měl by mít vysokou školu stavebního zaměření. „Nedaří se to. Už jsme se spojili i s fakultami, ale pravdou je, že v konkurenci soukromých firem nemáme šanci. A to už dnes nepožadujeme ani praxi, což byla ještě před pár lety podmínka. A také se stává, že absolvent u nás stráví rok dva a pak ho soukromý sektor přetáhne,“ vysvětlil tajemník vsetínské radnice Radomír Zimek.

Se zaměstnanci na odboru sociálních věcí je to podobné. Před pár lety se na jedno volné místo hlásilo i dvacet uchazečů, dnes je úřad rád, když přijdou dva.

Kroměřížská radnice aktuálně postrádá analytika a informatika. Musí hledat náhradu také za tajemnici Janu Kutou, která nedávno rezignovala. Jestli se podaří výběrové řízení vypsat ještě v letošním roce, není jisté.

Středoškoláků se hlásí víc, neplatí to ale plošně

„Pokud vyhlásíme referentské pracovní místo s požadavkem ukončeného středoškolského vzdělání, počet uchazečů bývá větší. Například u výběrového řízení na obsazení spisového pracovníka se přihlásilo více než padesát zájemců. Na druhou stranu ale máme pracovní místa, o která kvůli vysokým požadavkům na odbornost až tak vysoký zájem není, například na stavební úřad nebo na přestupky,“ potvrdil mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Uherskobrodské radnici se dlouhodobě nedaří obsadit místa referentek. V prodlouženém výběrovém řízení například hledají člověka na oddělení dopravněsprávní činnosti.

Stačí mu středoškolské vzdělání stavebního zaměření. Vysoká škola, praxe v oboru nebo odborná způsobilost je už jen výhodou.

Odborníky přijme také zlínský finanční úřad, Charita v Uherském Hradišti zase pro nově vznikající Centrum pro duševní zdraví potřebuje větší počet pečovatelek nebo sociální pracovnice.

Hradišťská radnice láká zájemce o pozici referenta na oddělení správy komunikací na pružnou pracovní dobu, příspěvek na penzijní připojištění, třídenní volno při nemoci – takzvané sick days, i možnost získání služebního bytu.