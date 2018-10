Vysvědčení pro Zlín: město nemá skandály, ani jasnou vizi do budoucna

Když před dvěma lety konečně zmizelo torzo nedostavěného obchodního centra na Jižních Svazích, místní politici to prezentovali jako velký úspěch. Jenže popravdě řečeno, byl spíše poloviční.

Lidem z očí zmizela nevzhledná budova, což je určitě pozitivní. Městští radní ale vzápětí oznámili, že o tom, co na rozlehlé ploše mezi paneláky vyroste, nechají rozhodnout až příští zastupitelstvo. Našli pouze provizorní řešení v podobě odpočinkové plochy s golfparkem a psí loučkou.

A další příklad: když spolek Zlínský zámek přišel s nezvyklým a provokativním návrhem na přestavbu zámku, část veřejnosti byla pobouřená. Radní se toho patrně zalekli a toto architektonické řešení zamítli.

Ano, je to jejich právo. Ale co bylo dál? Nic. Žádný alternativní návrh, žádná architektonická soutěž. Projekt přestavby zámku tři roky spí, což byl mimochodem jeden z impulzů, proč se podnikatel a šéf spolku Čestmír Vančura rozhodl vstoupit do politiky a kandiduje za hnutí Zlín 21.

Právě váhavost, nečinnost a absence originálních nápadů je to, co Adámkovi jeho političtí rivalové vyčítají nejčastěji. „Pro budování a vytváření je taková povaha limitem, chce to akčnějšího a trochu tvrdšího politika,“ prohlásil opoziční zastupitel a lídr KDU-ČSL Aleš Dufek.

„Je možné, že jim chyběl nápad či odvaha, každopádně se čtyři roky město udržovalo bez větších investic. Ve srovnání s okolními okresními městy se moc neposunulo,“ podotkl zastupitel za ČSSD Antonín Prokeš.

Platí to částečně i v případě zlínských vodáren, které provozuje koncern Veolia, což se některým akcionářům nelíbí a chtějí, aby se podnik vrátil do rukou měst a obcí. Adámek opakovaně prohlásil, že je to ideální řešení, ovšem je třeba čekat na rozhodnutí dalších soudů, byť jeden soud už dříve převod výrazně zpochybnil.

I proto se voda stává předvolebním tématem, i když nikdo z kritiků žádný převratný nápad nepředstavil.

Město chtělo snížit vnitřní dluh

Když primátor v předvolebním rozhovoru dostal od MF DNES otázku, jakou vizi Zlínu za uplynulých osm let vtiskl, odpověděl následovně: „Naším záměrem bylo co nejvíce odstranit vnitřní dluh města, ty podfinancované budovy, parky a zeleň, komunikace, včetně tolikrát zmiňovaných chodníků.“



Nikdo nechce ve Zlíně stavět megalomanské a nesmyslné stavby za stamiliony korun, ale opravdu stačí „jen“ výše zmíněné? Nedivte se pak kritickým názorům, že Zlín se příliš nevyvíjí, jen přešlapuje na místě. Občas se pohne dopředu (vydařená obnova parku Komenského nebo stavba Památníku Tomáše Bati), jindy zase couvne.

Onen „vnitřní dluh, který je třeba smazat“ v překladu znamená investice do úprav budov, parků, hřišť, cest a chodníků, jejichž rekonstrukci označil radní Josef Novák za „vlajkovou loď a vizitku fungujícího vedení města“. Natvrdo řečeno, jde však jen o údržbu města.

„Řečí čísel: za uplynulé čtyři roky se podařilo radnici proinvestovat 1,4 miliardy korun, za osm let celkově 2,2 miliardy korun. Tyhle peníze už musí být někde vidět,“ argumentuje Adámek. „Díky této snaze u nás nepadají mosty a lávky jako jinde. A návštěvníci města, když k nám třeba po roce přijedou na nějaký festival, říkají, že Zlín je zase o kus krásnější,“ doplnil.

Nebylo by férové upírat magistrátu, že zlepšil podmínky pro každodenní život lidí v mnoha lokalitách. Desítky milionů korun šly do zvelebení sídliště v Malenovicích nebo na Jižních Svazích, mění se čtvrť Podhoří, ve Velíkové se konečně staví kanalizace.

Nová jsou také dětská či školní hřiště po celém městě, opravila se Mostní ulice a rekonstruují se i další důležité cesty. Vznikly nové cyklostezky, stále častěji ožívá různými akcemi náměstí Míru a takto by šlo pokračovat. „Nemyslím si, že bychom přešlapovali na místě. Dělaly se projekty, které nebyly tolik vidět, ty viditelnější jsou nachystané,“ uvedl náměstek primátora a dvojka kandidátky ANO Jiří Korec.

Ovšem do zmíněného vnitřního dluhu je nutné investovat kontinuálně, protože časem vše chátrá a potřebuje inovovat. „Argument o vnitřním dluhu bych bral, pokud by byl STAN ve vedení radnice první čtyři roky. Po osmi letech už bychom se o tom ale neměli bavit, měli bychom vidět konkrétní výsledky jejich práce,“ je přesvědčený Prokeš.

Najdou se ale i výjimky, například turisticky atraktivní zoologická zahrada Lešná, do níž město dlouhodobě (i dříve pod vedením jiných stran) investuje desítky milionů korun. V posledním období radnice poslala 60 milionů korun na nový sloninec, který už se buduje.

„Ale ano, prioritou byly pro nás věci, které se dennodenně dotýkají života Zlíňanů. Takže jsme šli cestou stovek projektů místo jednoho velkého. Každý ať posoudí sám, zda to byla správná cesta,“ řekl Adámek.

Přípravy se táhnou

Koalice STAN a ANO slibuje, že pokud ve volbách uspěje, v dalších čtyřech letech nadejde čas i na větší investice, které výrazně změní tvář města. Ať už jde o proměnu náměstí Míru, či modernizaci nedalekého tržiště Pod Kaštany.

Potíž je ovšem v tom, že příprava těchto akcí nemá žádné závratné tempo. Magistrát teprve letos v červenci vypsal architektonickou soutěž na náměstí a na tržiště je dosud pouze zpracovaná studie.

Jen o kus dál pak stojí Velké kino. Památkově chráněná budova je kvůli havarijnímu stavu už přes dva roky zavřená, ale veřejnost dosud neví, jak ji chce město opravit, jakou přesně by měla mít náplň a především – kdy se začne. Docela symbolicky ve vztahu k pracovnímu nasazení radních je dnes kolem kina stále jenom oplocení.

„Většinu projektů jsme chystali od nuly a vše najednou dělat nelze, kapacity radnice jsou omezené. Problém je třeba zajistit externího projektanta, v některých případech jsme ho poptávali na třikrát,“ reagoval Korec.

Opozice to ale vidí jinak. „Ani jedno hnutí nikam nespěchalo. Kvůli tomu se ve Zlíně za poslední čtyři roky neudělalo téměř nic,“ tvrdí Dufek. „Od soutěže k realizaci je v případě náměstí ještě hodně daleko. Myslím si, že se to v příštích čtyřech letech neudělá. Pokud jde o tržiště, tak to už mělo být upravené, ale stále není jasné ani to, kdy se začne,“ doplnil.

Mimochodem, v programovém prohlášení z roku 2014 rada sepsala řadu bodů, které uvozuje slovy „budeme pokračovat, budeme pracovat, budeme usilovat, podnikneme kroky, poskytneme podporu“. Je v něm jen málo jasně formulovaných bodů obsahujících dokonavý tvar sloves „uděláme, doděláme, opravíme“.

Bylo to jen v případě opravy Mostní ulice a dokončení generelu dopravy, který je už dva roky na světě. Zlín tento důležitý dokument potřeboval a je dobře, že aspoň v nějaké podobě vznikl. Ovšem stále nepřicházejí další zásadnější výstupy, jež by z něho měly pramenit. Povede pod centrem města tunel? Jak a kdy se změní parkování v centru města? To se pořád neví.

Nic zásadního se neděje ani kolem rekonstrukce kina Květen v Malenovicích, která byla také slibována v programovém prohlášení.

Naopak pokračuje se v přípravách dopravního terminálu nebo obchvatu Zálešné. Jde však o velké investice a projekty, které se táhnou dlouhou dobu a nezáleží při nich jen na postoji města, ale i dalších státních orgánů a institucí.

Koalice fungovala bez skandálů a rozepří

Když STAN vedl město v letech 2010–14, opustilo radu hned sedm jejich členů a Adámek si postěžoval, že je to jako hlídat „pytel blech“. Nyní podobné starosti neměl. Skončil pouze náměstek za ANO Dalibor Stříbný, který chtěl přednostně přidělit městský byt na Jižních Svazích své přítelkyni. Z rady však nakonec odešel sám, takže žádný velký skandál se nekonal. Jen občas to mezi politiky z obou hnutí zajiskřilo, hlavně s vidinou blížících se voleb.

To, že si Adámek a jeho lidé stále udržují svůj morální profil čistý, je jedna z jejich největších výhod. Radnice už dávno neplatí pokuty za neprůhledná výběrová řízení, politici nečelí podezřením z korupce a podobně. Jsou důvěryhodní. Koneckonců i díky tomu STAN v roce 2014 suverénně vyhrál komunální volby.

Ale k tomu, aby se krajské město dynamicky rozvíjelo, nemůže stačit jen slušné vystupování navenek. Je potřeba mít jasnou představu, jak jej nadále rozvíjet, a hlavně odvahu tuto vizi naplnit.

Má ji i po osmi letech vedení Zlína současný primátor Miroslav Adámek? To musí posoudit zejména obyvatelé města, kteří přijdou ke komunálním volbám.