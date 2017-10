Když každý rok zrušíme deset zákonů, nic se nestane, říká lídr ANO

Jeho politická kariéra po zvolení do parlamentu před čtyřmi lety stoupá strmě vzhůru. Z někdejšího kroměřížského právníka Radka Vondráčka je místopředseda Poslanecké sněmovny i blízký muž šéfa hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše.

„První volební období byla velká adrenalinová jízda,“ glosuje Vondráček.

Jako lídra krajské kandidátky vás s největší pravděpodobností čeká druhé volební období. V programu hnutí ANO je řada věcí, které by mohly přinést úspory, například změna volby senátorů. Jak by to mohlo vypadat?

Dvoukolový volební systém je příliš drahý, takové volby mohou stát okolo půl miliardy korun a lidé je prakticky ignorují. Proto stojí za úvahu, zda to nejde udělat levněji. Jednou z možností je jednokolová volba. Když popustím uzdu fantazii, tak bychom mohli zvážit i zásadnější reformy, jako třeba nepřímou volbu senátorů krajskými zastupitelstvy, nebo by se část z nich mohla stát členy Senátu automaticky, z titulu své jiné funkce. To by se týkalo třeba hejtmanů nebo rektorů některých veřejných vysokých škol. Variant je daleko více, včetně zavedení větších volebních obvodů pro dva mandáty, přičemž by se volilo jednokolově.

Radek Vondráček Narodil se v roce 1973 v Kroměříži. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, má svoji advokátní kancelář. V roce 2013 se stal jako nestraník poslancem za hnutí ANO, od ledna 2017 je místopředsedou Poslanecké sněmovny. Od roku 2014 je městským zastupitelem v Kroměříži. V témže roce se navíc stal neuvolněným místostarostou města, na funkci rezignoval na začátku roku 2017.

Předseda ANO Babiš by Senát nejraději zrušil. Co vy?

Senát je součástí naší ústavy a měl by být zachovaný jako pojistka v legislativním procesu a demokracie vůbec.

Plánujete také snížení počtu ministrů či úředníků na Úřadu vlády ČR. Proč jste to ale neudělali v prvním volebním období?

Úřad vlády spadá pod premiéra, kterého jsme neměli. Je ale pravda, že v roce 2013 v nás bylo více nadšení než zkušeností, až potom jsme začali zjišťovat, jak se věci mají. Například kolik lidí na Úřadu vlády pracuje, jaký má rozpočet a podobně. Teď už třeba víme, že premiér má celý odbor poradců a poradkyň, který zaměstnává desítky lidí. To je podle nás příliš.

Také ke Zlínskému kraji se může vztahovat bod předvolebního programu, v němž se hovoří o posílení pravomocí starostů. Máte konkrétní představu?

Hlas starostů by mohl mít rozhodující váhu při nerozhodném hlasování v městské radě či zastupitelstvu. Měli by také více výkonných pravomocí, takže by třeba nemuseli se všemi věcmi do zastupitelstva nebo do rady. Je to ale na zvážení, protože musíme brát v potaz i možné zneužití pravomocí.

Co byste chtěl prosadit vy osobně s ohledem na vaši právnickou profesi?

Přál bych si, abychom zrušili některé zákony. V minulém volebním období jsme ze Sněmovny do Senátu poslali skoro 340 zákonů. Dnes jich máme platných v České republice přibližně deset tisíc, což je příliš. Určitě je nikdo nečetl všechny. Právní řád je moc složitý, proto by se měl zjednodušit. Když každý rok zrušíme deset zákonů, tak se určitě nic nestane. A když jich budeme schvalovat méně, tak taky ne. Raději méně a lepší.

Když už jsme u zákonů: co jako právník říkáte na to, že byl Babiš obviněný kvůli kauze Čapí hnízdo?

Nedokázal jsem si představit, že by někdo na základě faktů a důkazů z policejního spisu, o kterých vím, mohl Babiše obvinit. Mám za to, že celé řízení neprobíhá standardně a že je zde politický motiv. Třeba zabránit tomu, aby se Babiš stal po volbách premiérem.

Způsob, jakým dotaci čerpal, tedy že Čapí hnízdo vyvedl z Agrofertu a pak ho tam zase vrátil, aby dosáhl na peníze, je podle vás v pořádku?

Čerpání dotace bylo ve své době v souladu s platnými zákony a pravidly daného programu. To potvrdila celá řada kontrol a našlo se jedno drobné formální pochybení, za které byla vyměřena pokuta. Z Agrofertu byla tenkrát se ziskem řádně prodána nevyužívaná společnost. Už jen termín „vyvedena“ je tak hodně zavádějící. Když se po několika letech ukázalo, že projekt je ekonomicky ztrátový a zřejmě neschopný samostatné existence, mohl buď zkrachovat, nebo být zachráněn a dotován silným partnerem. Což se nakonec stalo a děje se dodnes.

Jak může situace vypadat po volbách, když je nejžhavější adept na premiéra obviněný? Ptám se i proto, že ostatní strany by do takové vlády jít údajně nechtěly?

Počkejme si, jak dopadnou volby, jak bude pokračovat trestní stíhání a jak bude rozhodnuto o stížnostech proti němu. Jedna věc je předvolební rétorika a jiná následné povolební vyjednávání. Podle mě mají strany vůči lidem odpovědnost dát zemi fungující vládu.

Jak se kauza Čapí hnízdo projevuje mezi vašimi voliči? Máte z předvolebních mítinků zpětnou vazbu?

Kauza Čapí hnízdo voliče ANO stmeluje. Lidé to vnímají jako útok na nás. Chodí na naše mítinky a podporují nás, i když samozřejmě na Facebooku najdete i spoustu nenávistných reakcí. Volby budou referendem o Babišovi. Chápu, že našim protivníkům vadí, protože je silná osobnost. Bohužel v kampani se vykopaly příliš hluboké zákopy mezi stranami, které se budou po volbách obtížně překonávat.

Je pro vás dobře, že se o vás tak často mluví, byť ne v pozitivním smyslu?

Spousta lidí říká, že Babiš je ten „zlý miliardář “. Výsledky jeho práce na ministerstvu financí jsou ale neoddiskutovatelné. Babiš navíc vždy řekne, co si myslí, což je mi milejší než dlouhá bezobsažná souvětí současného předsedy vlády. Mimochodem, problém na vládě byl třeba v tom, že premiér s Babišem nekomunikoval, posílali si dopisy. Nebyli schopni spolu vést normální dialog. Chybu přitom nevidím na straně předsedy ANO.