Plán úprav Pusteven počítá s důstojným okolím Radegasta i lesním obývákem

Je to vyhlášený turistický cíl, přesto má velké problémy. S nevkusnými reklamami, neukázněnými návštěvníky a nevyřešenou dopravou.

Zlínský a Moravskoslezský kraj proto přišly s ambiciózním plánem, jak tyto neduhy odstranit a zajistit místu důstojnost. Kraje zveřejnily nový manuál, který popisuje, jak využívat veřejné prostranství v okolí Pusteven.

„Nejde o návod pro turisty, aby se tu chovali slušně, ale o vytvoření prostředí, které je k tomu bude nabádat samo,“ vysvětlil zlínský krajský radní pro cestovní ruch Jan Pijáček.

Jde v podstatě o studii, která říká, jak by se Pustevny měly proměnit. Podílet by se na tom měly oba kraje, tři blízké obce i místní podnikatelé.

Práce se provedou v několika etapách. Ta první začala už letos.

„V první fázi chceme celý prostor Pusteven očistit. Měla by zmizet reklamní áčka, rušivé cedule na stromech a fasádách,“ poukázal starosta Prostřední Bečvy Radim Gálik, který záležitost řeší ve spolupráci s Dolní Bečvou a Trojanovicemi.

„Jde o složitý proces. Máme dva nástroje: nařízení obcí, která regulují reklamu, a obecně závazné vyhlášky, které upravují výši poplatků za užívání veřejného prostranství,“ popsal starosta.

Tržnice bude nabízet místní rukodělné výrobky

Manuál pak ukazuje, jak konkrétně by mohly „nové“ Pustevny vypadat. Velké změny by měly čekat například prostor tržnice, která dostane sjednocenou podobu.

„Už teď se omezují stánkaři, kteří na místě nemají co dělat. Do budoucna se bude regulovat i to, co se tu prodává. V nabídce by měly být především místní rukodělné výrobky,“ uvedl Petr Chrostek, který na Pustevnách provozuje lanovku a skiareál a pořádá zde některé společenské akce.

Studie navrhuje i úpravu prostoru v okolí sochy Radegasta. Vznikne tu mírně svažitý upravený plácek s občerstvením, toaletami a místy k posezení.

„Nyní je to neutěšený prostor s věcmi, které nemají u symbolu Pusteven co dělat. Manuál řeší i okolí kaple, kde vznikne symbolický kruhový prostor s místy k sezení,“ naznačil Pijáček.

Velké změny v dopravě a parkování

Návštěvníci by také měli ocenit úpravu lesa v blízkosti Pusteven. Vykácejí se některé stromy, které překážejí ve výhledu.

Díky novým stolkům a lehátkům vzniknou prostranství připomínající lesní obývák či ložnici. Zmizí také odpadky, které celý kopec hyzdí.

Harmonogram prací Obnovení průhledů v lesích (předpokládaná realizace: 2018/19, odhadovaná cena: 200 tisíc korun)

Nové lavičky, koše, orientační systém (2018/19, 1,5 milionu)

Úprava povrchu kolem sochy Radegasta (2020, 2 miliony)

Úpravy kolem kaple sv. Cyrila a Metoděje (2020, 1,5 milionu)

Vstupní brána (2021, 2 miliony)

Zastřešení tržnice (2021, 2 miliony)

Úprava parkoviště (2022, 10–12 milionů)

„Už nyní tu přibývá odpadkových košů a z lesa se vytahují desítky tun odpadků,“ poznamenal Chrostek.

Radikálním způsobem se má vyřešit i dost možná největší problém turistického cíle – doprava a parkování.

Studie se věnuje proměně parkoviště na příjezdové straně z Prostřední Bečvy. Nevzhlednou „rýhu“ v krajině, kde lidé odstavují auta, plánuje přebudovat na prostor s odpočívadlem, letní turistickou stezkou, lávkou či stromovou alejí.

Na parkovišti vyroste také „vstupní brána do Pusteven“ – multifunkční stavba pro návštěvníky i ochranu areálu.

„Nedojde k navýšení stávající kapacity parkoviště, ale zlepší se absorpční schopnosti areálu. Nechtěli bychom ale, aby se tu překračovala únosná míra návštěvnosti,“ sdělil Pijáček.

„Doprava na Pustevny je momentálně velkým problémem. Lidé totiž nerespektují zákaz vjezdu. Připravujeme proto projekt, který Pustevny řidičům uzavře, mimo ubytované hosty a zásobování. Budeme pracovat i na přehledné zastávce pro hromadnou dopravu, která turisty bude na vrchol vozit,“ informoval starosta Gálik.

Změny uleví také beskydské přírodě

Obec zároveň zvažuje výstavbu dalšího záchytného parkoviště, na němž by návštěvníci mohli nechat své automobily. Doprava navíc ještě může rapidně narůst poté, co se na Pustevnách otevře plánovaná stezka v korunách stromů.

„Mám bohužel dojem, že to ukáže, jak jsou Pustevny na takové množství návštěvníků nepřipraveny. Lanovka už tak jede přes léto nonstop. Připravujeme novou, kabinkovou, která přepraví dvojnásobek návštěvníků. Ale je to projekt za 150 milionů, na nějž potřebujeme sehnat dotace,“ podotkl Chrostek.

Práce jsou rozděleny do tří etap a měly by trvat pět let. Studie počítá s náklady zhruba 44 milionů, nejdražší bude úprava parkoviště, s níž by se mělo začít v roce 2020. Hotovo bude dva roky poté.

„Harmonogram i objemy prostředků jsou zatím ve fázi hrubých nástřelů. Manuál ale definuje, do čeho má investovat kraj, obce, vlastníci lesů či lidé, kteří podnikají v cestovním ruchu,“ upřesnil Pijáček.

Změny by měly ulevit i zdejší přírodě. V této části Beskyd jsou totiž problémy s motorkáři i neukázněnými borůvkáři či houbaři, kteří chodí mimo vyznačené trasy.

„Už teď je u Pusteven vidět pozitivní trend, provozovatel části areálu má vlastního správce, který turisty usměrňuje. Bude dobře, když se připojí i samosprávy,“ doplnil Jiří Lehký ze Správy CHKO Beskydy.