Místo papírů ve firmách přibývá tabletů, nedostatek lidí řeší i robotizace

Má ho každý ze 150 zaměstnanců. Multimediální počítač do ruky známý jako iPad pomáhá ve firmě Ray Service ve Starém Městě usnadnit výrobu, řízení lidí a nakonec i celé firmy. Zaměstnanci ho používají každý den zhruba dva roky a ukazují, že průmyslová revoluce je nezadržitelná.

„Na začátku iPad nikdo moc nechtěl, starší říkali, že ho do ruky nevezmou, že dají radši výpověď. My jsme jim tím ale chtěli práci zjednodušit, ne zkomplikovat,“ vysvětlil Rostislav Očadlík, výrobní ředitel společnosti Ray Service, která vyrábí kabelové svazky, elektronická zařízení a kabelové komponenty.

Pracovníci zjistili, že stačí jen pár kliků a na obrazovce vidí svůj zásobník práce, kterou mají udělat, její technologický postup, dokumentaci k jednotlivým operacím, poslední rozpracovaný výrobek, mohou si přes počítač objednat nebo zrušit oběd a podívat se na to, kolik si za den vydělali a jestli to bylo lepší než před týdnem. Nemusejí ráno ve výrobě hledat mistra, aby jim zadal práci, nepřebírají žádné papíry.

Firma díky tomu šetří náklady na papír i tiskárnu, má lepší přehled o lidech i o tom, v jaké fázi je na tom výroba.

Pro staroměstskou společnost je to jedna z cest, jak zavést do podnikání prvky Průmyslu 4.0. Tedy moderního trendu, který zavádí do podnikání více digitalizace, mechanizace, robotizace, automatizace i zpracování dat.

Robotizace může nahradit chybějící pracovníky

Jako jeden z prvních v Česku s tím začal Jiří Gistr, majitel otrokovické společnosti Avex Steel Products. Před osmi lety zavedl do výroby první iPady místo tisíců papírových výkresů, později zapojil 3D a 2D lasery, manipulační roboty nebo robotickou svařovací linku. Díky tomu firma nepotřebuje tolik dělnických profesí a naopak dává práci odborníkům v robotizaci a informačních technologiích.

I to je jeden z přínosů průmyslové revoluce. Firmy, které už několik let řeší stabilní nedostatek pracovníků, si mohou pomoci nahrazením jejich práce prostřednictvím robotů. A to přesto, že Průmysl 4.0 směřuje hlavně ke zjednodušení výroby, ne k její úplné automatizaci.

Odborníci navíc upozorňují, že na trh práce budou v následujících letech přicházet zástupci tzv. generace Z, narození od druhé poloviny 90. let. Právě oni budou mít přirozeně více předpokladů pro to, aby díky komunikačním technologiím, ve kterých vyrůstají, dokázali nové robotické stroje vyvíjet, ovládat a zavádět do praxe.

„Tato generace je líná, nebude běhat po výrobě a špinit si ruce. Chce sedět v kanceláři a pracovat s počítačem,“ poukázal s nadsázkou Filip Nechvátal ze společnosti Siemens, která se specializuje na systemizaci a digitalizaci procesů v průmyslu.

Například společnost Zlín Robotics prodává tzv. kolaborativní roboty určené do strojírenských provozů.

„Je spousta firem, které by rády své provozy více automatizovaly, ale úplně nevědí, kde začít a jak,“ upozornil Václav Blahník, který má ve zlínské firmě na starosti nejmodernější robotické systémy.

Jejich stroje jsou zaměřené na montování, šroubování, balení, skládání na palety a další činnosti. Jsou naváděné kamerou a vybavené chytrým kontrolním systémem. Právě jimi mohou firmy nahradit chybějící zaměstnance.