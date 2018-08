Nebyl to bordel, hájí u soudu majitel penzionu večírky se středoškolačkami

Pokud by senát vyhověl návrhu obžaloby, pak by šestapadesátiletý majitel penzionu v Kostelanech Antonín Cápek dostal trest v rozmezí 5,5 a 6,5 roku. A to za to, že organizoval večírky, na které zval uzavřenou pánskou klientelu a nabízel jim mimo jiné i prostitutky.

Druhou obžalovanou je čtyřiatřicetiletá Adriana Černotová. Žena, s níž Cápek později navázal vztah a povýšil ji, dívky podle obžaloby sháněla mezi středoškolačkami, z nichž většině bylo 17 let.

„Měl zaznít pokyn, že čím mladší, tím lepší,“ uvedla předsedkyně senátu Iveta Šperlichová.

U soudu by se obžalovaní dost možná nikdy neocitli, jako partneři se ale rozešli a Černotová pak společníka nahlásila policii jako kuplíře. Sama se hájí tím, že mu s organizací prostituce nepomáhala. „Byla jsem tam jen jako ostatní dívky,“ uvedla před soudem.

Cápek ale celou kauzu vidí jinak a v závěru jednání napadl i státního zástupce.

„Penzion Kostelany nikdy nebyl bordel. Je to vykonstruované lidmi, kteří mají napojení na politiku, policii i tady přítomného státního zástupce. Bohužel to nemůžu dokázat, protože mi důkazy shořely,“ uvedl do zápisu.

Státní zástupce Ivo Foltýn nechal jeho výpověď bez komentáře.

Několik účastnic u prostituce zůstalo

Proti dvojici svědčí mimo jiné písemné dokumenty, které se našly při domovních prohlídkách. Obsahovaly i deník s daty, jmény dívek a jejich věkem.

„Já jsem to nepsal, nevím kdo a pro koho to psal, ale já jsem to nikdy ani neviděl,“ tvrdil u soudu Cápek.

Obhájci obžalovaných tvrdí, že skutky jako obchodování s lidmi, kuplířství a ohrožování mravní výchovy nejsou prokázané.

Před soudem zazněly výpovědi řady dívek, které se večírků účastnily. Některé jednou, jiné opakovaně. Za noc podle spisu dostaly zhruba tři tisíce korun. Protože šlo o dobu mezi lety 2004 a 2014, jsou z nich dnes dospělé ženy, často s vlastní rodinou.

Většina z nich svou účast na večírcích uzavřela jako mladickou nerozvážnost. Jiné u prostituce zůstaly.

Soud s nimi neměl snadnou práci. Jako poslední svědkyni v pátek vyslechl ženu, které v roce 2010 bylo 17 let. Na policii popsala, že ji k účasti na večírcích zlákala Černotová, mluvila o penězích, alkoholu. A popsala i další privát, který podle ní provozovala sama Černotová v pronajatém bytě v Brně. Na něj odešly asi čtyři dívky, které měly zkušenosti z Kostelan.

U soudu však svědkyně nejprve odmítla vypovídat, potom naznačila, že záznam výpovědi je zfalšovaný. Když ji pak soudkyně upozornila, že se pohybuje na hraně křivého obvinění, ustálila své odpovědi na „nevím“.

Rozsudek má padnout 24. srpna.