První eskalátory byly díky Baťovi ve Zlíně. Sám se jejich spuštění nedožil

„Po vzoru velkých amerických obchodních paláců bude Obchodní dům fy Baťa zavádět pohyblivé schody, které budou první v republice. Tento vynález je technickou novinkou amer. vynálezce J. W. Rena a je jím umožněna pohodlná doprava svislá a jest pravděpodobné, že v budoucnu bude nahrazovat všechny výtahy,“ napsalo na konci roku 1933 České slovo.



A teď se při rekonstrukci historicky cenné budovy obchodního domu v centru Zlína eskalátory vracejí téměř přesně na své místo. Symbolicky tak ukazují, že se objekt vrací do stavu, jenž připomíná původní podobu, kterou navrhl architekt František Lydie Gahura.

To, že se jezdicí schody objevily poprvé právě ve Zlíně, není náhoda. Tomáš Baťa se při svých cestách do zahraničí nechával inspirovat technickými novinkami, které pak doma uváděl v život.

„Podobných případů bychom našli dost. Vycházelo to od šéfa podniku Tomáše Bati, který od svých lidí neustále vyžadoval informace, ‚co existuje v přítomnosti jako nejlepší‘. A ty nejmodernější vymoženosti, vynálezy, inovace se neprodleně zaváděly,“ potvrdil zlínský historik Zdeněk Pokluda.

A tak se v roce 1927 rozběhly Baťovy obuvnické běžící pásy o rok dříve, než je instalovali v mladoboleslavské škodovce. Na jaře 1930, když byl Baťa starostou města, byla při bourání ohradní zdi kolem zámku nasazena poprvé v republice tehdejší novinka – buldozer.

Baťa se spuštění eskalátoru nedožil

„Získat ty nejlepší věci ze světa, to bylo u Tomáše Bati obvyklé, přešlo to do krve pracovníkům firmy a v tomto duchu se vylepšoval také obchodní dům – s pohyblivým schodištěm jako československou novinkou,“ doplnil Pokluda.

Autorem konstrukce zlínských eskalátorů byl Jessie W. Reno, který si nechal původní nápad patentovat už v roce 1892 a později v New Yorku postavil první eskalátor jako zábavnou atrakci. Za jednoho z otců myšlenky pohyblivých schodů je považován i konstruktér Charles Seeberger, který název vynálezu sestavil z amerického výrazu pro výtah (elevator) a latinského slova pro schodiště (scala). Na konci 19. století s firmou Otis Elevator Company uvedli do provozu první komerční pohyblivé schody na světě.

Novinová zpráva z konce května 1934 uvádí, že právě probíhá instalace eskalátoru mezi 2. a 3. etáží obchodního domu a spuštění se očekává do dvou týdnů. Baťa se toho nedočkal, neboť zahynul při leteckém neštěstí v roce 1932. Jezdicí schody pak sloužily dlouhá desetiletí, v poslední dekádě už jako statické schody, než byly na konci 80. let minulého století odstaveny úplně.

Dnes jsou eskalátory ještě zabalené do plachet a igelitů, aby se do nich nenaprášilo při přestavbě. V prvních dvou patrech budovy bude supermarket, drogerie, pivnice či bistrotéka. Provozovny se měly původně otevřít v létě, ale nakonec by to mělo být do konce září. Zdržení způsobilo i to, že se musela zbourat a znovu postavit zadní přístavba, která byla ve špatném stavu.

Odkládá se tak i zprovoznění hotelu s wellness centrem a vyhlídkovou restaurací a také kanceláří pro 400 zaměstnanců, což do konce roku chtěla stihnout firma HP Tronic.

„Zahájení prací na této etapě předpokládáme v roce 2019. Relaxační služby ale přineseme již nyní. V jednom z nižších podlaží vznikne centrum Energy s nabídkou exotických masáží,“ dodal ředitel HP Tronic Daniel Večeřa.