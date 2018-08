Zemřel bývalý zlínský primátor Dostál, uznávali ho i jeho rivalové

O vstup do politiky se pokusil poprvé v roce 1996, když kandidoval ještě jako člen ODS do Senátu. V prvním kole vyhrál, ale ve druhém ho porazil lidovec Jiří Stodůlka.

Druhý Dostálův pokus byl už úspěšný, se Zlínským hnutím nezávislých skončil čtvrtý v komunálních volbách a koaliční jednání dopadla tak, že se stal hned primátorem.

„Jako kolega z komunální politiky i jako kamarád mi pomohl vyřešit nejeden životní či pracovní problém svojí zkušeností, radou či přátelskou podporou, a proto jsem si ho velmi vážil,“ reagoval Tomáš Úlehla, který v čele města Dostála po čtyřech letech vystřídal a za jeho primátorování byl radním.

„Byl pro mne vzorem s ohledem na svou skvělou rétoriku,“ zdůraznil.

Noblesní pán, vzpomíná na Dostála současný primátor

Zdeněk Dostál se narodil ve Zdounkách. Původní profesí vysokoškolský pedagog před vstupem do politiky působil od roku 1990 jako přednosta Okresního úřadu ve Zlíně. Zlínským zastupitelem byl do roku 2010.

„Byl to noblesní pán. Jeho názory jsem vždy respektoval. Během svého působení v čele radnice dokázal zrealizovat spoustu dobrých věcí pro občany,“ sdělil primátor Miroslav Adámek.

Za Dostálovy éry ve Zlíně vznikla Univerzita Tomáše Bati, postavil se soubor obytných domů na sídlišti Jižní Svahy, otevřela se průmyslová zóna v Přílukách. Provoz obnovilo Zelené koupaliště a centrum města začaly hlídat kamery (více čtěte v článku Život města bude mapovat devět kamer).

Vedení radnice také začalo zapojovat obyvatele do řešení problémů města zřizováním občanských iniciativ či dotazníkovým výzkumem.

„Byl to šlechtic svého povolání a jeden z mála zlínských primátorů, kteří dokázali město reprezentovat. Navíc to byl vzdělanec, který společnost obohacoval. Když někde vystoupil, mělo to svoji úroveň. Dokázal mluvit spatra tak, že to mělo hlavu a patu,“ uvedl Dostálův někdejší kolega ze Zlínského hnutí nezávislých František Petr.

Poslední rozloučení se Zdeňkem Dostálem se uskuteční ve středu 22. srpna v 11 hodin ve zlínském krematoriu.