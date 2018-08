Fotbalistům Zlína se na Teplice vrací opory

„Jsem přesvědčený, že nás negativně nepoznamená,“ věří trenér Michal Bílek před dnešním domácím duelem proti Teplicím.

V Plzni musel Bílek skousnout první prohru od svého nástupu do Zlína. „Důležité bylo, že jsme odvedli dobrou práci. V první půlce jsme se hlavně bránili, ale ve druhé jsme byli nebezpečnější a měli více šancí,“ naznačil Bílek, že od výkonu po změně stran se bude chtít odrazit.

Znovu může využít útočníka Poznara, který ve Zlíně hostuje z Plzně a na západě Čech nemohl nastoupit. „Hrajeme doma a vždycky je lepší mít dva vysoké nebezpečné útočníky. Odpočinul si, je v plné síle,“ potvrdil Bílek, že Poznara vrátí do sestavy. O nasazení kapitána Jiráčka, který v Plzni absentoval kvůli zranění nohy, se rozhodne těsně před utkáním. „Uvidíme, jak se bude cítit. Necháme to na něm. Nicméně Hronek v Plzni odehrál dobrý zápas. Máme více variant,“ pochvaluje si Michal Bílek.

Do plného tréninku s týmem se už navíc zapojil útočník Železník, který si poranil kotník v úvodním kole.

Teplice dorazí do Zlína poté, co doma prohrály se Spartou 0:4. „Nic to nemění na tom, že mají směrem dopředu velkou sílu,“ varuje kouč Fastavu, který se včera dozvěděl jméno soupeře pro 2. kolo MOL Cupu.

Vítěz poháru z roku 2017 pojede 29. srpna do Kroměříže, Slovácko do Tasovic. Slavičín se utká s Kozlovicemi nebo Znojmem.