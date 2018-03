Kino neviděl a mně věnoval 308 vteřin, diví se primátor kritice od Babiše

Dnes do Zlína zavítal Andrej Babiš, premiér v demisi. Oč kratší byla jeho návštěva rozestavěného Památníku Tomáše Bati (cca 308 vteřin :-)) a zavřeného Velkého kina (0 vteřin :-)), o to odbornější byla jeho kritika našeho primátora Mirka Adámka. Prý jde všechno pomalu, moc jedná s památkáři…

A zde máte reakci Mirka Adámka:

„Na poznámky pana premiéra k mé osobě se mi nechce moc reagovat. Oba máme jinou profesní i lidskou minulost a je tak přirozené, že si asi rozumět nebudeme. Mě ale osobní věci v jednání s ním nezatěžuji, nezapomínám, že primátorem jsem tady proto, aby se Zlín rozvíjel a posouval dopředu.

Co se týká památníku, vše běží podle plánu. Dovolím si jen opravit pana premiéra, dotace nebyla 60 milionů korun, jak tvrdí, ale 32 milionů korun a město ji dostalo od Ministerstva kultury. Klidně bych pana Babiše o průběhu obnovy památníku informoval osobně, ale věnoval stavbě a setkání se mnou asi tak 308 vteřin a během nich mluvil hlavně on.

U přípravy rekonstrukce Velkého kina byli původně lidé z jeho hnutí. Poté jsem do ní vstoupil i já, aby se vše urychlilo, a letos vypíšeme na tuto historicky cennou budovu architektonickou soutěž. Opět vše chystáme s největší pečlivostí a budeme dál jednat i s památkáři, které nemůžeme a nechceme obejít, byť to pan premiér neschvaluje.“

Foto: www.zlin.eu