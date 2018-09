Kroměříž řeší před volbami opravu lávky přes Moravu, cihelnu či vodárny

.

1. Jaké jsou největší problémy města?

Jaroslav Adamík (KSČM)

Pominu-li urychlení opravy lávky přes Moravu, tak je to doprava a parkování. Základním předpokladem pro řešení je dopravní generel. Dostupným řešením by bylo zajistit plynulost průjezdu městem synchronizací semaforů. Druhý most přes Moravu a obchvat města by také přispěly k řešení dopravy. Dále pak přestavba bývalého objektu kasáren na Hanáckém náměstí na parkovací dům.

Jarmila Číhalová (Volba pro KM)

Zajistit bezpečnou lávku přes Moravu, zajistit dostupnou zdravotní péči, zamezit ukládání nebezpečných materiálů v dobývacím prostoru ve Vážanech, zlepšit dopravu a parkování ve městě a zajistit pořádek ve všech částech města.



Jan Hašek (ANO)

Regionální politika není o problémech měst, ale o problémech lidí, kteří v nich žijí. Domnívám se, že řešení většiny problémů jsme zahrnuli do volebního programu hnutí ANO pro město Kroměříž. Pokud dostaneme důvěru voličů, tak sliby splníme.

Daniela Hebnarová (ODS)

V Kroměříži vázne doprava na průjezdu, obtížné je parkování. To je třeba řešit společně – podporou MHD, úpravou způsobu parkování, chytrými technologiemi a zahájením přípravy budování druhého mostu. K dalším důležitým tématům patří odpady i sociální práce s nepřizpůsobivými občany.

Karel Holík (ČSSD)

Pro nás je prioritou stavba nové lávky. Oprava dnes už nevyhovující lávky jen oddálí problémy a nutnou investici. V žalostném stavu jsou i naše sportoviště, kterým skončila životnost a opravit je musíme. Proto neslibujeme nová.

Vratislav Krejčíř (Piráti)

Doprava přes město – dodělat městský okruh, zklidnění centra – omezení dopravy, více pěších zón a cyklostezek, vybudování parkovacího domu. Dále také zklidnit situaci v problémových lokalitách a zprůhlednit výběrová řízení a zakázky na radnici.

Richard Kreml (Zdravé KM)

Priorita je ohrožení nemocnice. Toto téma nám bylo vnuceno z kraje, ale dotýká se bytostně obyvatel regionu. Určitě musíme řešit sucho, vedro, smog a zápach. A dopravu. Aby nebylo z města skladiště aut.

Pavel Motyčka (KDU–ČSL)

Hlavním problémem je doprava. Naše řešení spočívá v zajištění MHD zdarma, ve vybudování druhého mostu přes Moravu, záchytných parkovišť a parkovacího domu a v dobudování ucelené soustavy pro cyklodopravu.

Jaroslav Němec (Nezávislí)

Parkování – postavíme nový parkovací dům se 150 místy, pomoci mohou chytré technologie. MHD – pořídíme autobusy na CNG, změníme jízdní řád pro místní části. Byty – plánujeme startovací byty a byty pro seniory v budově bývalé vojenské správy. Sport – chceme novou sportovní halu, opravíme bazén a zimní stadion.

Miroslav Remiaš (SPD)

Bezpečnost obyvatel např. v parcích. Řešením je prevence, tzn. kamerový systém a intenzivnější práce městské policie. Parkovací místa, která chceme řešit pomocí parkovacích domů. Sucho, které chceme řešit zelení ve městě a využíváním dešťové vody.

2. Co s pozemky ve vážanské cihelně?

Jaroslav Adamík (KSČM)

Již řadu let je snaha zavážet bývalou cihelnu po jejím zrušení. Problém spočívá v tom, že se zatím vždy jednalo o neekologické materiály. Odkup pozemků má umožnit městu být účastníkem veřejnosprávních řízení, aby nedošlo k úkonům, které by ohrozily v konečných důsledcích životní prostředí a zdraví občanů. Město připravuje podklady pro možnou revitalizaci tohoto prostoru. Je to otázka řešení vlastnictví a financování.

Jarmila Číhalová (Volba pro KM)

V minulých zastupitelstvech a ani v tom současném se nenašel nikdo, kdo by zde souhlasil s ukládáním nebezpečných materiálů. Odkupem pozemků město získá možnost rozhodovat o jejich dalším účelu. Pro rekultivaci nyní není zpracovaný projekt.

Jan Hašek (ANO)

Podle mne je nákup pozemků vyhazováním peněz z městské kasy. Každý subjekt, který provádí těžbu nebo důlní činnost, má povinnost provést rekultivaci ze zákona. Jde pouze o to, aby si stát vynutil ekologickou rekultivaci podle podmínek, které stanoví.

Daniela Hebnarová (ODS)

Jako majitel části pozemků se zúčastníme rozhodování o rekultivaci a také se na ní budeme podílet. Zákony nám ale také umožňují vyjádřit se ke všem řízením. Jsme vlastníky pozemků v sousedství a zároveň cihelna jako dobývací prostor leží na území města.

Karel Holík (ČSSD)

V rekultivaci vážanské cihelny to nijak zásadně nepomůže, ale to nebylo cílem nákupu tamních pozemků. Díky nim teď máme větší kontrolu a možnost ovlivňovat, co se tam bude dít. V žádném případě ji nenecháme zavážet chemickým odpadem.

Vratislav Krejčíř (Piráti)

Určitě to pomůže jedné věci, a to, aby ji nezavezli odpadem z výroby, u kterého sice deklarují, že je nezávadný, ale opak může být pravda. Je potřeba jen pár úprav a cihelna může zůstat tím nádherným místem, jako je teď.

Richard Kreml (Zdravé KM)

Zdravé Kroměřížsko koupení pozemků navrhlo a chceme v tom pokračovat. Těžební jáma je časovaná bomba – stoupající voda dosáhne 12 metrů a hrozí sesuvy břehů. Pokud bude mít jámu město, rozhodneme sami, jak ji zabezpečit a rekultivovat.

Pavel Motyčka (KDU–ČSL)

Přikláníme se k názoru odborníků, že nejlepším řešením lokality by bylo nechat ji tak, jak je. Stačí zabezpečit břehy. Takto byla řešena i lokalita Bagrák. Myslíme si, že toto řešení můžeme zopakovat. Jsme pro odkoupení celého prostoru městem.

Jaroslav Němec (Nezávislí)

Město kupuje pozemky ve vážanské cihelně proto, aby ochránilo obyvatele Kroměříže, zejména Vážan a nedalekého sídliště Zachar, před navážením nebezpečných látek do cihelny. S majitelem většiny pozemků chceme o budoucnosti tohoto prostoru jednat.

Miroslav Remiaš (SPD)

Ano, je to jeden z důležitých kroků, který pomůže dokončit rekultivaci. Hlavním faktorem ovšem zůstává, kdo bude ve vedení města, jestli zástupci, kteří budou zastupovat zájmy občanů, nebo zástupci prosazující zájmy lobbistů.

3. Jak může město udržet nízkou cenu vody?

Jaroslav Adamík (KSČM)

V roce 2016 města Kroměříž a Morkovice-Slížany a obce Dřínov a Zborovice uzavřely akcionářskou dohodu, která stanovila pravidla jednání prvotních signatářů s tím, že se jedná o otevřenou dohodu. Účelem je zajistit řádné vedení a správu VaK, a. s., Kroměříž – zajištění efektivního a ekonomického provozu, údržby a rozvoje vodohospodářské infrastruktury a udržení sociálně únosné ceny vodného a stočného. Z porovnání cen společností vlastnících vodovody a kanalizace v ČR je zřejmé, že organizace ve vlastnictví měst a obcí mají ceny nejnižší.

Jarmila Číhalová (Volba pro KM)

Díky tomu, že VaK je z nadpoloviční většiny vlastněn obcemi (a město na tom trvá i díky akcionářské dohodě), může získávat dotace na modernizaci a obnovu provozu. Pak se nám daří nejen udržet nízkou cenu vody, ale také zajistit její vysokou kvalitu.

Jan Hašek (ANO)

Město Kroměříž si musí udržet strategickou rozhodovací pravomoc nad společností VaK Kroměříž. Uzavřená akcionářská dohoda je jen jedna z cest, jak toho dosáhnout. Tato cesta ale byla zbytečně drahá.

Daniela Hebnarová (ODS)

Voda je strategická surovina a musí zůstat pod veřejnou kontrolou. Osobně se tímto tématem dlouhodobě zabývám. Je nutné VaK dobře řídit (město má své zástupce v představenstvu i v dozorčí radě) a rozumně investovat s využitím dotací.

Karel Holík (ČSSD)

Jedině díky majoritnímu vlastnictví akcií společnosti VaK (společně s třemi menšími obcemi). Kromě ceny vody jde i o modernizaci kanalizační a vodovodní infrastruktury. Proto VaK rozhodně prodat nehodláme.

Vratislav Krejčíř (Piráti)

Tak, že si město ponechá rozhodovací práva ve VaK pro sebe spolu s ostatními obcemi. Přesun do soukromých rukou investorů je holá hloupost. To nikdy nemůžeme dopustit a budeme se tomu aktivně snažit zabránit.

Richard Kreml (Zdravé KM)

Cena není nízká, ale voda v Kroměříži je mnohem levnější než třeba ve Zlíně. Protože jsme udrželi akcie vodáren, nemusíme posílat zisk nadnárodním společnostem třeba na Bahamy. Zdravé Kroměřížsko stálo a stojí za VaK.

Pavel Motyčka (KDU–ČSL)

Tím, že bude voda i nadále ve vlastnictví měst a obcí. To do budoucna zaručuje akcionářská dohoda, jejíž vznik náš klub od počátku aktivně podporoval a pro niž hlasoval. I díky tomu máme již dnes jednu z nejnižších cen vody v republice.

Jaroslav Němec (Nezávislí)

Zásadní je, aby Vodovody a kanalizace Kroměříž (VaK) ovládala města a obce. Na obnovu vodovodů a kanalizační sítě čerpají dotace, nemusí investovat své peníze a navyšovat cenu vody. Jistotu lidem dává akcionářská dohoda ve VaK uzavřená v roce 2016.

Miroslav Remiaš (SPD)

Je potřeba VaK Kroměříž udržet ve vlastnictví města, aby zisk nebyl vyváděn do zahraničí. Zisk je potřeba investovat do infrastruktury, potom nebude docházet k předražování vody za účelem vyplácení dividend zahraničním majitelům.