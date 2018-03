VIDEO: Morava má po 800 letech první pratury, přibýt mají i divocí koně

Než dorostou do obdivuhodných rozměrů, bude to ještě nějakou dobu trvat. Už teď ale trojice mladých praturů v obci Modrá na Uherskohradišťsku budí nadšení. Jsou to první dávno vyhynulá a znovu vyšlechtěná zvířata tohoto druhu na celé Moravě.