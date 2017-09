Poničený reliéf od Josefa Kaplického je zakrytý, nikdo neví, co s ním dál

Firma, která pracovala pro Moravský peněžní ústav (MPÚ), jenž objekt vlastní, ho začala při rekonstrukci nešetrně odstraňovat malým bagrem. Všimli si toho občané, kteří se obrátili na město a na místě zasahovali strážníci. Část díla je stále na fasádě, zbytek je uložený tak, aby se ještě více nepoškodil.

Reliéf od Josefa Kaplického loni poničili při rekonstrukci budovy.

„Původní plán počítal se sejmutím reliéfu a přemístěním do budovy. Jelikož nebyl památkáři schválen, tak v současné chvíli není jasné, jak budeme postupovat dál,“ nastínil mluvčí MPÚ Pavel Čihák. „Aby nedošlo k poškození plastiky, byla dočasně zakryta a zakonzervovaná,“ doplnil.

Reliéf pochází z roku 1956 a jmenuje se Alegorie jednoty dělníků, rolníků a pracující inteligence. Přestože byl ideologicky poplatný tehdejší době, podle odborníků má svoji hodnotu.

Plastiku měla nahradit reklama

Jeho autor Josef Kaplický byl otcem známého zesnulého architekta Jana Kaplického. MPÚ se snažil o to, aby si ho převzala vdova Eliška Kaplicky, z čehož však nakonec sešlo.

Památkáři původní návrh odmítli, jelikož místo plastiky měla být velkoplošná reklama.



„To pro nás bylo nepřípustné, protože by to byla degradace architektury a městského prostředí,“ přiblížil Ladislav Buchta z pobočky Národního památkového ústavu v Kroměříži. Plachta, která dnes část plastiky na budově zakrývá, je však také reklama MPÚ.

„Je tam proto, aby to vypadalo alespoň trochu hezky. Nejde o dlouhodobé řešení,“ reagoval Čihák.

Moravský peněžní ústav už za svůj postup dostal od radnice pokutu. „Šlo o finanční sankci, kterou státní správa nechce sdělovat,“ nastínil mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Firma si v budově, již koupila v roce 2015, začala budovat svoje sídlo a dosud ho podle mluvčího radnice nezkolaudovala. Ve stavebním povolení je jedna z podmínek, že by měla být plastika umístěna v interiéru. Otázkou však je, jak by vypadala fasáda. „Hledáme cestu, která by byla pro obě strany akceptovatelná,“ řekl Čihák.