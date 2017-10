Zloději kradli na Valašsku octavie a bleskově je rozebírali na díly

Čtyři muže a jednu ženu ve věku od 27 do 43 let kriminalisté v neděli dopoledne zadrželi na několika místech ve Valašském Meziříčí.

Tři muže, mezi nimiž byl i čtyřiatřicetiletý hlavní organizátor krádeží, zadrželi policisté ze zásahové jednotky v průmyslovém objektu přímo při demontáži vozu Škoda Octavie, kterou ukradli toho dne ráno ve Zlíně.

„Čtyři hodiny od krádeže už bylo vozidlo částečně rozebrané na náhradní díly. Dalšího muže a ženu zadrželi kriminalisté v místě jejich bydliště,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Při domovních prohlídkách a prohlídkách nebytových prostor ve Valašském Meziříčí kriminalisté zajistili řadu důkazů, včetně dílů z ukradených vozidel a také zařízení a nástroje, které zloději při krádežích používali.

Šéf gangu už byl za krádeže aut pět let ve vězení

Ačkoliv vyšetřování série krádeží pokračuje, už nyní policisté hovoří o tom, že skupina má od počátku letošního roku na svědomí několik desítek krádeží aut a pokusů o krádež. Gang řádil na Vsetínsku, Zlínsku, Kroměřížsku ale také v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Škoda je prozatím vyčíslena na dva miliony korun. Podezřelí kradli v noci a zaměřovali se především na octavie dvojkové a jedničkové řady.

„Odcizená auta končila v průmyslovém objektu ve Valašském Meziříčí, který si muž, jenž celou skupinu řídil, společně se svojí přítelkyní za tímto účelem pronajal. Tam pak vozidla s dalšími prověřovanými osobami v co nejkratším čase demontovali a náhradní díly prodávali,“ poznamenala Javorková.

Obvinění už si vyslechl čtyřiatřicetiletý muž z Valašského Meziříčí, za krádeže mu hrozí až osm let vězení. Soud ho poslal do vazby. Za krádeže vozidel si v minulosti odseděl pět let, na svobodě byl od roku 2014. Ostatní podezřelí, včetně přítelkyně obviněného, jsou na svobodě.