Policii ve Zlínském kraji schází lidé, nabírat začne i bez maturity

Než se na vysněné místo dostal, trvalo to několik let. Jednoho z posledních policistů, který posílil řady obvodního oddělení uherskohradišťské policie, neodradilo ani dvojí odmítnutí.

„Byl to jeden z mých životních cílů. Zajímavá práce u policie mne vždycky lákala. Když jsem se hlásil před deseti lety poprvé, tak jsem ze zdravotních důvodů přijatý nebyl. Podruhé mi žádost zamítli, protože byl plný stav,“ prozradil policista, který chtěl zůstat v anonymitě.

Z dnešního pohledu patří mezi výjimky. Zájem o práci u policie je čím dál menší a počet policistů ve Zlínském kraji klesá. Aktuálně jich na různých pozicích schází 42. Nejvíce právě na Uherskohradišťsku a Zlínsku.

„Obávám se, že pokud bude podstav pokračovat, bude to mít dopad na organizování práce policistů,“ prohlásil krajský ředitel policie Jaromír Tkadleček.

Průběžně chybí mnohem víc policistů

Rozhodl se proto využít nového zákona, který od letošního roku dovoluje přijímat do policejní služby i zájemce bez maturitního vysvědčení, čili vyučené. Přitom například u městské policie podmínka vyššího vzdělání stále trvá.

„Do této doby splnili kritéria na práci u státní policie pouze absolventi střední školy s maturitou. Teď se situace mění, i když jen pro určité konkrétní profese,“ potvrdila Ivana Nguyenová z tiskového odboru Policejního prezidia.

Zlínský kraj bude podle Tkadlečka zřejmě třetím v republice, který k tomuto kroku sáhne. Počet chybějících policistů je totiž ve skutečnosti mnohem vyšší, než říkají čísla. Fyzicky schází i ti, kteří jsou například dlouhodobě nemocní, dočasně mimo službu, na mateřské dovolené, ve škole nebo na různých kurzech.

„A pak už se dostáváme na osm desítek lidí, které nemáme k dispozici,“ upozornil ředitel.

Loni přitom policisté řešili skoro sedm tisíc trestných činů a přes 57 tisíc přestupků. Objasnili jich 63 procent, což byl za posledních sedm let vůbec nejlepší výsledek a posunul tento region na šesté místo v republice.

„Více objasněných případů máme třeba na úseku mravnostním, u násilných trestných činů nebo krádeží automobilů,“ poukázal náměstek ředitele Jindřich Kučera.

Dobrou fyzičku i psychiku uchazeči mít musejí

Pokud plán krajského ředitelství schválí policejní prezident, výběrové řízení pro vyučené zájemce bude v dubnu vyhlášené na dvě pozice.

V obou případech nastoupí do první tarifní třídy a hodnosti rotný. A to buď na oddělení ochrany objektů, nebo do pohotovostního a eskortního oddílu. Volných míst je na těchto pozicích deset až patnáct.

Všechny ostatní podmínky přijímacího řízení budou ale uchazeči muset splnit. Fyzickou způsobilost prokážou při testech tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost posoudí lékař a osobnostní způsobilost prověří psychologické vyšetření.

Podstatné je, jestli novinka zájemce přiláká. Pracovníky totiž aktuálně potřebují a hledají všechny bezpečnostní složky, městskou policii nevyjímaje.

„Ani my nemáme dost lidí. Musíme vyžadovat maturitní zkoušku, ale hlásí se k nám i vysokoškoláci, kteří u nás také pracují a lidé je potkávají i na ulicích. Zájemců je ale málo,“ konstatoval ředitel zlínských strážníků Milan Kladníček.

Nástupní plat 21 840 korun hrubého

Jedním z důvodů, proč ze Zlínského kraje podle Tkadlečka někteří policisté odcházejí do jiných regionů, je nízké platové ohodnocení. Při nástupu nabízí krajské ředitelství 21 840 korun hrubého, u vyučených uchazečů bude částka o něco nižší. Po roce se policisté dostávají na 23 až 25 tisíc.

Průměrný plat, do kterého se započítávají i policisté na vedoucích pozicích, se ve Zlínském kraji pohybuje v rozmezí 35 až 40 tisíc korun.

V celé republice ale policie letos přidá i další lákadlo ve formě náborového příspěvku, který by zájem mohl zvýšit. Částka může dosáhnout až 150 tisíc korun, ve Zlínském kraji ji policejní prezident stanovil na 75 tisíc.

Nově přijatý policista ji dostane v případě, že se na šest let „upíše“ službě u policie. Na účet pak peníze dostane ve chvíli, kdy si odpracuje prvního půl roku. Příspěvek je připravený i pro uchazeče bez maturity.