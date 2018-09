Policii chybí ve Zlínském kraji lidé, chce zrušit tři obvodní oddělení

Naplnit tabulkové počty policistů ve Zlínském kraji se dlouhodobě nedaří, a proto přišlo krajské ředitelství s jednoduchým řešením. Tři obvodní oddělení zruší a místo nich zřídí policejní stanice. Ty jsou v policejní hierarchii nejnižším možným pracovištěm a mohou fungovat s menším počtem zaměstnanců. Obvodní oddělení stojí nad nimi.

Změna se má týkat obvodních oddělení v Napajedlích, Slavičíně a Uherském Ostrohu.

„V našem teritoriu kriminalita úspěšně klesá a v prvním letošním pololetí jsme byli druzí nejúspěšnější v objasňování trestné činnosti,“ sdělil MF DNES krajský šéf policie Jaromír Tkadleček.

Starostové obcí, kterých se návrh týká, se však shodují, že nízká kriminalita není důvodem k takovým změnám. Stejně jako personální problémy.

„Před pěti lety jsme usilovali o to, aby tady navýšili počet policistů. Teď přijdeme o to, co jsme tehdy vybojovali,“ podotkla starostka Napajedel Irena Brabcová.

„Nemyslím, že je naše chyba, že se místa nedaří obsadit. Vycházíme policii vstříc, sídlí v městských prostorách, kde neplatí nájem. Rozhodnutí beru jako podraz,“ doplnila.

V konečném důsledku to může znamenat další snížení počtů policistů ve Zlínském kraji, který jich má dlouhodobě nejméně v přepočtu na obyvatele. V současnosti chybí v regionu 45 policistů.

Policejní šéf starosty nepřesvědčil

V minulém týdnu se nad návrhem sešli zástupci obcí a měst s vedením policie. Slyšeli ujištění, že počet policistů se dál snižovat nebude a změna nemá praktický dopad.

„Jde o dílčí vnitřní organizační a logistické změny, které se nijak neodrazí na počtu policistů v dané lokalitě a kvalitě poskytovaných služeb,“ sdělil Tkadleček i na dotaz MF DNES.

Důvěru starostů však policejní šéf nezískal.

„Tvrdí, že na stanicích zůstanou ti policisté, kteří jsou dnes na obvodu. Jenomže za pár měsíců to nemusí být pravda. Nic nebude bránit tomu, aby je odveleli jinam,“ upozornil starosta Slavičína Jaroslav Končický.

Situace je podle něj už dnes na hraně možného. Aby obvod dokázal zajistit nonstop služby, musí personálně spolupracovat s okolními obvodními odděleními.

V okamžiku, kdy ve Slavičíně vznikne stanice, bude organizačně spadat pod obvod Luhačovice. „Na suché silnici se dá z Luhačovic do Slavičína dojet za deset minut. Když v zimě napadne sníh, bude to trvat podstatně déle. Dojezdové časy nedokáže nikdo zaručit,“ připomněl Končický.

Navíc jde o příhraničí. Aktuálně je sice Slavičínsko jedním z nejbezpečnějších míst ve Zlínském kraji, za což nepochybně vděčí i neustálému pohybu policistů ve Vrběticích. Ti totiž stále ještě působí v oblasti kvůli výbuchu muničních skladů v roce 2014. Dá se však předpokládat, že tam nebudou trvale.

„Přeshraniční kriminalita tady je. Jakmile odejdou, zvýší se,“ je přesvědčený Končický.

Starostové chtějí vyvinout tlak na ministra vnitra

Podobně černé vyhlídky nastínila i starostka Napajedel se 7,5 tisíci obyvatel. Tamní stanice by měla patřit do působnosti obvodu Otrokovice. Terén tady problém není, zato se má stavět dálnice.

„To znamená velké množství cizích lidí. Z toho problémy nepochybně plynout mohou,“ naznačila Brabcová.

Stávající obvodní oddělení, pod které budou nové stanice patřit, budou muset zvládnout mnohem větší území než dosud.

„Lidsky rozumím tomu, že má policie problém se zajištěním pracovníků. S tím se ale potýkají všichni ve všech oborech. Argumentovat přitom nízkou kriminalitou je krátkozraké,“ reagoval místostarosta Luhačovic Radomil Kop.

Na jednání na krajském ředitelství policie přišli i zástupci obcí, které spádově patří pod Slavičín, Napajedla a Ostroh. Návrh odmítli prakticky jednohlasně, což ale nemá na věc žádný vliv. Jde o rozhodnutí policie.

Proto jsou starostové odhodlaní tlačit přímo na ministra vnitra skrze zdejší poslance a senátory. Nejprve však musí vytvořit společnou deklaraci, která právě vzniká. Prosadit chtějí alespoň roční odklad. Vadí jim totiž načasování měsíc před komunálními volbami.

Stojí za nimi i Sdružení místních samospráv. „Když bude málo úrazů, není to přeci důvod rušit úrazovku. Stejné je to s policií,“ řekl ředitel organizace Tomáš Chmela.

V současnosti je ve Zlínském kraji 25 obvodů a 3 stanice. Ty dnes fungují v Kelči, ve Strání a Horní Bečvě. Tam řešili stejnou situaci před čtyřmi lety.

„Bojovali jsme za udržení obvodu, ale jsme nakonec rádi alespoň za tu stanici. Kdybychom nenabídli obecní prostory, odešla by policie úplně a to si nedovedu představit,“ řekl starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát.