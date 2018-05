Neprůkazné. Soud zprostil expolicistu obžaloby z dávání tipů zlodějům

Podle předsedy senátu Radomíra Koudely se nepodařilo prokázat, že se Moric skutků, které mu byly dávány za vinu, skutečně dopustil. Obžaloba muže vinila ze zneužití pravomoci úřední osoby, krádeže a přečinů poškození cizí věci a porušování domovní svobody.

Osmapadesátiletého muže žalobce vinil z podílu na více než dvaceti skutcích ve Zlínském a Jihomoravském kraji se škodou přes pět milionů korun. Moricovi hrozilo až 12 let vězení, u soudu podíl na krádežích několikrát odmítl.

„Co je mi kladeno za vinu, se nezakládá na pravdě. Výpočetní technika, co se týká policie, je na takové úrovni, že by ani nebylo možné dostat se do cizích spisů,“ uvedl Moric dříve u soudu (viz též Tipy jsem zlodějům nedával, neumím ani poslat e-mail, hájí se expolicista).

Podle státního zástupce Martina Malůše obžalovaný Moric mezi lety 2012 a 2013 shromažďoval informace o různých podnikatelských subjektech a následně je předával Karlu Glacovi, kterému měly spolu s jeho komplici ulehčit vloupání do komerčních objektů.

Jednoho vloupání se Moric podle obžaloby sám účastnil, z kořisti měl údajně zisk 10 až 20 procent. Za úplatu navíc Glacovi podle spisu podával i informace o trestním řízení a zajištěných stopách.

Věci pocházející z vloupání, které se u Morice našly, si muž, který u policie pracoval mezi lety 2001 až 2014, od Glace prý koupil, například plynový kotel nebo sekačku. Moric se sice s Glacem několik let znal, kamarádi prý ale nebyli. Muže údajně toleroval kvůli přítelkyni, která se s Glacem dlouhá léta znala.

Údajný šéf zlodějské skupiny v roce 2015 zemřel

S případem souvisí rozsudek Vrchního soudu v Olomouci z října 2016. Petra Perútku a Jana Saláta, kteří měli z údajných Moricových tipů při vloupáních těžit, potrestal podmíněnými tresty.

Oba muže státní zástupce původně žaloval z rozsáhlé série vloupání ve čtyřech krajích Česka se škodou 9,7 milionu korun (o tehdejším soudu čtěte v článku Soud řeší krádeže věcí za 10 milionů, zlodějům dával tipy policista).

Potrestáni nakonec byli pouze za zlomek, podle soudu se jejich vina v dalších případech neprokázala.

Podle spisu byli komplici zmiňovaného Glace, který měl při vloupáních údajně hlavní roli. V roce 2015 však muž zemřel.

Zprošťující rozsudek není pravomocný, státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou.

Podívejte se na zadržení gangu zlodějů z února 2014 (viz též Gang vykrádal po nocích firmy, čtyřmilionová škoda asi ještě poroste):