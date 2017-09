Policie odmítá chybu při krádeži zbraní. Vlachovický areál střeží dobře

„Žádné pochybení policistů jsem tady nenašel. Naopak. Odvádějí skvělou práci a je třeba jim za to poděkovat,“ prohlásil Chovanec.

Tím zároveň odpověděl na otázku, zda by za opakované vniknutí do areálu muničních skladů a odcizení desítek zbraní neměl někdo nést osobní zodpovědnost.

Před týdnem se k ní veřejně přihlásil ředitel krajské policie a současně také velitel záchranných prací ve Vlachovicích Jaromír Tkadleček (psali jsme zde) .

Do přísně střeženého prostoru obehnaného plotem a hlídaného pracovníky Vojenských lesů a statků se dva muži dostali na přelomu loňského a letošního roku.

Bez problémů překonali plot, přišli na vzdálenost 100 až 200 metrů od epicenter výbuchů, našli zbraně a výbušniny a nepozorovaně je vynesli. Policie ví, že se to nestalo jednou, ale opakovaně (více zde).

Když kriminalisté pachatele odhalili, našli u nich dvacet samopalů a dvacet kilogramů výbušnin. Podle zjištění MF DNES se mužům ale podařilo nějaké zbraně také prodat.

Policisté současně připustili, že pachatelé byli schopní některé zbraně po úpravách uvést do stavu, kdy by z nich šlo střílet. Odmítají ale, že by plně funkční zbraně byly stále v areálu.

Některé zbraně se dají opravit

„Zbraně, které tady nacházíme, jsou v různých stadiích poškození,“ vysvětlil hlavní pyrotechnik Jiří Lačňák. „Všechny prošly požárem, výbuchem, letem a dopadem. Jsou značně poškozené, ale různě. Tak jako by se nabourané auto za jistých okolností mohlo dát opravit, tak i některá zbraň by se teoreticky dala zfunkčnit. Jenže u těch, které tady ležely venku tři roky, je to velmi nepravděpodobné,“ zdůraznil.

Policie vyšetřuje případ jako nedovolené ozbrojování. Obvinila zatím dva pachatele. Vyšetřování není uzavřené a je možné, že se obvinění rozšíří na další osoby.

Tkadleček tvrdí, že ihned po zjištění krádeží udělal opatření, aby se situace nemohla opakovat. Jakým způsobem ostrahu zpřísnil, ale sdělit nechtěl. „Kontrola je teď dostatečná. Nemám důvod pochybovat o práci policie,“ konstatoval policejní prezident Tomáš Tuhý.

Areál je vyčištěný na 40 procentech plochy

Rozlehlý vlachovický areál s desítkami budov je obehnaný plotem měřícím přes třináct kilometrů. Na zákaz vstupu upozorňují cedule i policejní páska, na několika místech by měly pohyb zaznamenat fotopasti. Kolem plotu procházejí i pracovníci Vojenských lesů a statků.

Denně se v areálu střídají dvě směny policistů. Na starosti mají pyrotechnický sběr nebo ohledání místa činu.

V současné době je asi na 40 procentech plošně posbíraná munice, zhruba pět až deset procent prostoru má za sebou hloubkový pyrotechnický průzkum.

Podle Chovance není důvod znovu do Vlachovic povolávat vojáky nebo další policejní posily. „Míst, kde je rozházená munice, je v republice více a není možné je všechny hermeticky uzavřít a hlídat,“ dodal ministr.