Valašsko bude mít svou první pohádku, účast slíbili Polívka i Čtvrtníček

Scenáristka a režisérka Marta Santovjáková Gerlíková už má na svém kontě rodinný film Děda (viz též Lidé ani neumí okopat zemáky, říká autorka filmu z Valašska) nebo vážný příběh o mladé židovské dívce Tehdy spolu (viz též Nízkorozpočtový snímek ukáže příběh Židovky ukryté před deportací). Pohádkou s valašskými motivy Největší dar se tak pouští do dalšího žánru.

„Myslím, že si Valašsko svou pohádku zaslouží. Některé se tu i natáčely, ale žádná není přímo od valašských tvůrců, kteří ve svém rodném kraji žijí, znají ho a milují. Navíc každý musí při pohledu na krajinu Beskyd uznat, že to tu vypadá jako v pohádce,“ říká Gerlíková.

Vymyslela příběh, v němž vystupují slovanští bohové, mimo jiné i valašský Radegast, který má sochu na Radhošti.

„Chci poutavou formou představit, jak asi naši předkové bohy a jejich poslání viděli v každodenním životě. Jak je uctívali a věřili v jejich pomoc v různých životních situacích,“ přibližuje filmařka.

Režisérka má příslib, že se v příběhu objeví uznávaní herci jako Bolek Polívka, Petr Čtvrtníček, Pavel Nový nebo třeba Jitka Čvančarová.

„Nebylo až tak těžké je přemluvit, protože za sebou už nějakou spolupráci máme,“ podotýká.

Roli Radegasta ztvární František Segrado

U některých herců také hrálo roli, že se jedná právě o valašskou pohádku. Ve zdejším kraji se totiž narodili nebo tu rádi tráví volný čas.

„To byl třeba případ Bolka Polívky. Když jsem mu o pohádce říkala už před dvěma lety, vyjádřil se jasně: Daj vědět!“ líčí se smíchem Gerlíková.

Ve snímku si zahraje i její dvorní herec, valašský zpěvák a výtvarník František Segrado.

„Tentokrát ztvární roli Radegasta. Frantovi vděčím za mnohé a mám jej neskonale ráda,“ říká Gerlíková.

Natáčet se bude ve skanzenu, na Pustevnách i v Karlovicích

V pohádce se objeví lokality jako Mikulův mlýn v Mikulůvce, lom v Jasenicích, rožnovský skanzen, Pustevny či Velké Karlovice.

Samotný příběh se bude točit kolem malé vesnice se svéráznými obyvateli a zvyky. Lidé a bohové se navzájem začnou plést do svých záležitostí a bude nutné vrátit čtvero ročních období do rovnováhy.

„Pomůže jedna prostá dívka, která má ten největší dar. Více zatím prozrazovat nechceme, na to se budou lidé těšit do kina,“ dodává Gerlíková.

