Církev se části pozemků v Podzámecké zahradě v Kroměříži nedomohla

Historicky to majetek církve byl, ale vydat ho nelze, konstatovala soudkyně okresního soudu v Kroměříži Jana Ivánková.

„Klientovi rozhodně doporučím odvolání,“ reagoval právní zástupce olomouckého arcibiskupství Stanislav Hykyš.

Podzámeckou zahradu společně s Arcibiskupským zámkem stát církvi vrátil (viz též Arcibiskup dostal klíče od kroměřížského zámku, Květná zahrada je státní), jenomže ne celou.

Pozemky pod centrem tvoří malou část desetihektarové zahrady, podle arcibiskupství jsou ale nezbytné k tomu, aby mohlo majetek spravovat. A proto podalo žalobu. Trvá na tom, že jde o technické a hospodářské zázemí, a mělo být vydáno, protože se zámkem a zahradou tvoří jeden celek.

Stát oponuje, že pozemky nevydal proto, že stavby na něm v době odebrání majetku prostě nestály.

„V případě, že by byly nezbytné k řádnému užívání zahrady a zámku, jak tvrdí arcibiskupství, by bylo možné je vydat. Tato podmínka tady ale neplatí,“ řekl právní zástupce Národního památkového ústavu Petr Wünsch.

Stavby na pozemcích mají jiný účel

K zestátnění došlo 19. května roku 1949. V té době i později na sporných pozemcích byly skleníky, které soud vyhodnotil jako pěstební plochy a ne technické zázemí zámku.

„Je to křivda, k níž nemělo dojít. Podle zákona ale nyní není možné pozemky vydat, protože stavby na nich neslouží stejnému účelu jako ty původní,“ vysvětlila soudkyně Ivánková.

Nejde tedy ani tak o to, že jsou to novostavby, kolaudovaly se v roce 2012, ale o to, že mají jiný účel. Namísto skleníků jsou v nich sklady, garáže zahradnické techniky a zázemí pro zaměstnance.

Vzhledem k tomu, jak protichůdné názory obě strany mají, je prakticky jisté, že se spor dostane k soudům vyšších instancí. V tomto případě přichází jako krajní řešení v úvahu i soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Kde se bude soudit spor o Květnou zahradu?

Kromě pozemků v Podzámecké zahradě se arcibiskupství domáhá soudního rozhodnutí i v případě areálu koupaliště Bajda v Kroměříži. V něm ještě rozhodnutí nepadlo.

Zdaleka nejsledovanější je ale spor o vydání Květné zahrady. Ten měl začít už před koncem loňského roku, arcibiskupství ale usiluje o to, aby rozhodoval soud v jiném městě (viz též Církev chce, aby spor o Květnou zahradu řešil soud mimo Kroměříž).

Po zamítavém stanovisku krajského soudu nyní jejich žádost posuzuje soud Nejvyšší. Kdy a kde se bude spor řešit, ještě není jasné.