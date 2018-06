Policisté tři roky marně zjišťují totožnost oběšence, pomoct má podobizna

Na konci prázdnin v roce 2015, konkrétně ve středu 26. srpna před šestou hodinou odpoledne, rozváželi myslivci v Pohořelicích u Napajedel na Zlínsku krmení pro zvěř. V okolí krmelce však ucítili zápach.

„Osmatřicetiletá žena se šla podívat o kousek dál, kde uviděla stát u stromu nějakého muže. Když přišla blíž, s hrůzou zjistila, že muž nestojí, ale visí na stromě. Vyděšená se vrátila zpět ke svým kolegům, kteří zavolali policii,“ popisuje tři roky starý nález zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Policisté ohledali místo činu, pátrali v okolí po odstaveném vozidle, mrtvého muže porovnali s pohřešovanými lidmi z okolí, ovšem bez výsledku.

Otisky prstů ani vzorky DNA nepomohly

Podle soudní pitvy muž zemřel týden před tím, než ho myslivci v lese našli. V té době tak už byla mrtvola ve značném stadiu rozkladu. Muž byl atletické postavy, vysoký asi 175 až 180 centimetrů, měl krátké prošedivělé vlasy s mírnou pleší.

Na sobě měl maskáčové krátké kalhoty, hnědočerné boty značky Alpine Pro se sešlapanou podrážkou a béžové tričko s černým obrázkem. Vedle něho ležela plátěná béžová taška, tzv. somradlo, v níž byly tři zapalovače, prázdná plechová krabička od cigaret a otvírák.

„Přestože jsme tehdy zveřejnili oblečení a věci mrtvého muže, které měl u sebe, neozval se nikdo, kdo by muže postrádal. Požádali jsme proto Odbor kriminalistické techniky a expertíz Brno o odborné vyjádření z oboru daktyloskopie, které však neprokázalo shodu s otisky prstů uloženými v databázi. Databází neprocházel ani žádný ze vzorků DNA,“ uvedla Kozumplíková.

Nyní policisté obdrželi požadovaný znalecký posudek z oboru antropologie a rekonstrukci obličeje podle lebky muže z Kriminalistického ústavu Praha.

„Ze znaleckého posudku vyplývá, že se jednalo o muže ve věku mezi 45 a 50 lety, který měl vysoké a široké čelo a nos ohnutý směrem vlevo vlivem zhojené zlomeniny nosních kostí,“ doplnila mluvčí.

Informace, které by mohly pomoct se ztotožněním muže, zlínští kriminalisté uvítají na tísňové lince 158 nebo přímo na telefonním čísle 974 666 338.

Stále neznají ani totožnost mrtvého novorozence

Policisté ve zlínském okrese v současnosti evidují ještě další tři zemřelé osoby, u kterých neznají totožnost.

V roce 2016 přejel neznámého muže vlak v Napajedlích. Přestože tehdy policisté zveřejnili jeho fotografie i záběry z nádražní kamery, nikdo jej nepomohl identifikovat.

Nevyřešený zůstává i nález novorozence, jehož tělíčko našli lidé v roce 2008 v řece Moravě, konkrétně u jezu v Baťově kanále ve Spytihněvi (viz též Tělo novorozence bylo v řece možná měsíce, ukázala pitva).

Neznámá je i totožnost dalšího muže, který se v roce 1999 oběsil rovněž u Pohořelic.

„Obecně platí, že pokud se nezjistí totožnost zemřelé osoby, musí státní zástupce dát souhlas s pohřbením. Pohřeb se pak koná na náklady obce, kde byla osoba nalezena. Pokud by se později podařila identifikace, záleželo by na pozůstalých, jestli by chtěli tělo exhumovat a provést znovu pohřeb,“ doplnila policejní mluvčí Kozumplíková.