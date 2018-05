Zmodernizovaný podchod, do něhož zatéká, Zlín opraví nejdříve za pět let

Přestože od otevření zrekonstruovaného podchodu u náměstí Práce v centru Zlína uplynuly už skoro čtyři roky, stále není ani zdaleka v ideálním stavu.

A ještě několik let nebude, přestože do něho stále zatéká – v zimě se tvoří v podchodu rampouchy, v létě „mapy“ na jeho stěnách a louže na dlažbě.

Radnice se sice už pustila do příprav náročných úprav, při nichž bude muset shora vyměnit hydroizolaci nad podchodem, a tudíž i postupně rozebrat hlavní silniční průtah Zlínem, avšak zahájení prací je zatím daleko.

„Bude to náročná a komplikovaná oprava, která vyžaduje přípravu, proto odhadujeme zahájení v horizontu pěti let,“ nastínil zlínský radní přes dopravu Josef Novák (STAN).

„Nejprve bylo nutné zjistit, proč do podchodu zatéká. Pravděpodobně proto, že po odstranění původních nadzemních objektů, které tvořily nadstřešení, se vsakující voda dostává po nové izolaci až na izolaci původní, přes kterou protéká dále do konstrukcí. Bude potřeba odkrýt konstrukci podchodu z vnější strany a provést obnovu hydroizolace,“ popsal Novák.

Nad podchodem bylo dlouhá léta zastřešení s malými obchody. Po rekonstrukci podle návrhu architekta Pavla Chládka za 50 milionů korun už tam ale nejsou.

Při opravě má zůstat volná vždy polovina cesty

Nad podchodem vede mimořádně frekventovaná třída Tomáše Bati, po níž denně projede až 30 tisíc aut. Patří státu, a když se začnou práce dělat, bude muset být uzavřená, byť naštěstí ne úplně.

„Práce se budou muset provádět po částech tak, aby silnice zůstala průjezdná. Komplikace v dopravě to ale přinese značné,“ odhadl Novák.

Silničáři přitom u této cesty nad podchodem měnili povrch před zhruba čtyřmi lety.

„Tehdy zůstala vždy půlka cesty volná, tak by to mohlo být i teď,“ řekl už dříve šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Bude to však celé v režii města, my jim pouze poskytneme pozemky a stanovíme podmínky, za jakých se mají práce dělat. Vlastníme živičný povrch vozovky. Beton a izolace jsou součástí podchodu, a tedy města,“ doplnil.

Opoziční zastupitel: Město pravidelně selhává v koordinaci

Zástupci města už se silničáři o opravě izolace nad podchodem jednají, avšak zlínské opozici se zdá, že zahájení prací za pět let je příliš pozdní termín.

„Ale nepřekvapuje mě to. Stává se pravidlem, že město selhává v činnostech, kde je třeba koordinace s dalšími subjekty. Nezvládá tyto záležitosti. Neumí komunikovat,“ míní zastupitel Aleš Dufek (KDU-ČSL).

Před zahájením úprav podchodu bude město navíc ještě muset zrekonstruovat ulici J. A. Bati pod 21. budovou v bývalém svitovském areálu.

Ta bude sloužit jako případná objížďka, pokud by byly na hlavní třídě dopravní zácpy a kolony příliš dlouhé.

Tam by se mohlo začít příští rok. Radní mají zatím dokumentaci pro územní řízení a budou pokračovat v projektové přípravě.

„Kromě nové silnice se tam počítá i s parkovacími místy, chodníky a úpravou okolí. Stát by to mělo do 15 milionů korun,“ přiblížil rekonstrukci ulice J. A. Bati mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Náklady zatím nejsou jasné

Co se týká nákladů na položení nové izolace nad podchodem, nechce město náklady odhadovat, dokud nebude mít přesnější obrysy toho, jak bude celá investice probíhat.

Pro řidiče to bude ale rozhodně znamenat další komplikace, přičemž už teď bývá centrum města v ranních a odpoledních dopravních špičkách ucpané.

„Bude to katastrofa. Vždyť už teď jedu přes centrum města někdy i 20 minut,“ obává se Petr Malík, který jezdí přes celý Zlín každý den do zaměstnání a zpět.

Ani po čtyřech letech od znovuotevření podchodu tak nekončí trable, které jsou s ním spojené. Problémem nadále zůstává i fakt, že se město na nákladné rekonstrukci nedohodlo s majiteli prodejen v podchodu. Nevzhledné krámky tak ruší ráz modernizace, s níž architekt původně počítal.