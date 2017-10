Zlínský kraj potřebuje víc mladých zdravotníků, přidal třídu

Studentů oboru Zdravotnický asistent od příštího školního roku přibude. Zlínský kraj jako zřizovatel totiž povolil vznik další třídy na Střední zdravotnické škole ve Zlíně. Jedná se o jediný maturitní obor v regionu, jehož kapacita se navýší. Dosud otvírali dvě třídy pro 54 studentů, od září 2018 budou tři třídy pro 81 studentů.

„Snažíme se vyjít vstříc poptávce z nemocnic, která je velká. Zároveň máme dlouhodobě značný převis poptávky, takže víme, že třídu naplníme kvalitními uchazeči,“ uvedl ředitel školy Hynek Steska.

Navíc jde o jeden z mála oborů, který po absolvování vykazuje stoprocentní zaměstnanost.

„Je to náročná profese, ale také je stálá a neprojevují se na ní případné ekonomické krize,“ potvrdil Steska.

Stanovení počtu tříd na jednotlivých školách je důležitou informací pro jejich vedení i rodiče 4542 současných deváťáků.

Ačkoliv do podání přihlášky ke studiu na střední je ještě čas, už tento měsíc začínají na školách dny otevřených dveří. Ty jsou při výběru školy více než užitečné a během nich tedy musí být jasně dané podmínky na příští rok.

„Žáci a rodiče se hodně zajímají o to, jak je daná specializace perspektivní a kolik tříd se v ní otevírá,“ konstatoval krajský radní pro školství Petr Gazdík.

„Strašák“ jménem povinná matematika: funguje, nebo ne?

Gymnázia zůstávají v neměnné podobě a počítají se stejným počtem studentů. Například zlínské gymnázium na náměstí T. G. Masaryka otevře čtyři třídy čtyřletého studia, z toho jednu sportovní, a k tomu ještě třídu osmiletého. Namátkou gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově otevře dvě třídy čtyřletého a jednu osmiletou.

Letos na jaře poprvé po letech neměla gymnázia nárůst počtu přihlášek, což mohlo být povinnou maturitou z matematiky. Ta se totiž týkala jen studentů nastupujících na gymnázia. Nyní už se jí ale nevyhnou ani na dalších typech středních škol.

Ředitelé gymnázií ji vesměs vítají, ale neshodnou se, jestli jim odvedla studenty. „Takové vysvětlení se nabízí, ale mně se zdá být příliš jednoduché. Nemyslím si, že by matematika byla takovým strašákem,“ odmítl ředitel holešovského gymnázia Zdeněk Janalík.

Skoro vůbec by se odliv zájemců neměl projevit ani na technických školách, které na matematice stojí, jako jsou strojní či stavební průmyslovky.

„V posledních letech zájem maturantů o matematiku trochu poklesl, protože cizí jazyk je přeci jen snadnější cesta. Ale i tak z matematiky dobrovolně maturovalo zhruba 65 procent studentů,“ zhodnotil ředitel Střední průmyslové škole strojnické ve Vsetíně Miroslav Václavík.

Na zlínské průmyslovce ji volila naprostá většina maturantů.

U ostatních oborů ale povinná matematika odradit může a vedení Zlínského kraje doufá, že se takový efekt potvrdí.

„Očekávám, že přihlášek na maturitní obory bude obecně méně a že to pomůže řemeslům,“ poznamenal Gazdík.

Maturitní obor nyní studuje 72 procent středoškoláků

Na rozdíl od maturitních oborů se učňovské promění poměrně dost. Znovu se do nich vrátí možnost vyučit se pro konkrétní firmu, která bude už během studia do mladého adepta investovat – ať už formou stipendií, doplatků na dopravu do školy, odměn za dobré známky, nebo nabídkou praxe a letní brigády.

Zlínský kraj nyní pracuje na finální podobě smluv mezi rodičem, jako zástupcem neplnoletého studenta, a firmou. Spolupráce už na mnoha školách funguje, ale za různých podmínek. Hejtmanství je nyní sjednotí a smlouvy bude garantovat.

„Musíme také povzbudit rodiče, aby se o studium na střední škole aktivně zajímali, už když mají dítě v sedmé, osmé třídě,“ podotkl Gazdík.

Na webu www.zkola.cz budou k dispozici testy kariérového poradenství. K seznamu škol, které nabízejí konkrétní obor, také přibude seznam firem stojících o jeho absolventy. Rodiče se do nich pak mohou zajet podívat nebo využijí videoreportáže z místa. To všechno se má rozjet v příštím kalendářním roce.

Změnit se mají i některé názvy oborů tak, aby lépe odpovídaly uplatnění absolventů. Například opravář zemědělských strojů není vázán na zemědělský podnik a techniku v něm, ale má mnohem širší znalosti, a tedy i možnosti.

Poslední údaje ze začátku září ukázaly, že 71,8 procent žáků ve Zlínském kraji studuje obory zakončené maturitou a 28,2 procenta jde na učební obory.