Muž ubil sousedovi štěkajícího psa smetákem, obvinili jej z týrání zvířat

Kriminalisté původně událost posuzovali jako možný přestupek proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání, za což by agresorovi hrozila nanejvýš pokuta. Při prověřování případu si ale vyžádali odborné vyjádření, z něhož plyne, že způsob, jakým bylo zvíře usmrceno, lze označit za utýrání (o zabití psa jsme psali zde).

„Komisař z oddělení hospodářské kriminality ze Zlína obvinil čtyřicetiletého muže ze Zlína ze spáchání trestného činu týrání zvířat. V případě odsouzení hrozí dosud netrestanému muži trest odnětí svobody až na tři roky,“ informovala zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Na desetiletou fenku Nelu, která byla křížencem jorkšíra s kníračem, byl sedmdesátiletý majitel značně fixovaný, protože měl v posledních letech pouze ji. Když ji šel naposledy vyvenčit, pes mu při zamykání dveří bytu utekl.

„Fenka utíkala po schodišti k hlavním vchodovým dveřím, kde na svého pána čekala a štěkala. Její hlasitý projev rozlítil čtyřicetiletého muže, který žije v tomtéž bytovém domě a šel právě kolem. Udeřil fenku metlou, která stála u dveří,“ uvedla Kozumplíková.

Když přišel majitel psa ke vchodovým dveřím, pes krvácel a chrčel. Senior zavolal policisty, kteří jej i se psem odvezli k veterináři. Ten po chvíli konstatoval, že fenka následkem způsobeného zranění zemřela.

„Já jsem k tomu měl důvod. Když jsem byl na schodišti, tak to hulákalo, před barákem to hulákalo. Třikrát se mi ta potvora zakousla do nohavice. Tak říkám: A dost! Vzal jsem smeták, který byl u dveří. Bránil jsem se,“ hájil se soused v reportáži TV Prima.

Ubití psa nelitoval. „Ten pes mě tady týral devět roků, tak mě to ani nemrzí,“ doplnil.